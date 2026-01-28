Giornale di Sicilia: “Tramoni, muro del Pisa: Palermo a Bari senza rinforzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
inzaghi mirri gardini osti (17)

PALERMO –
Il tempo stringe e il mercato corre più veloce delle speranze. Il Palermo si avvicina alla trasferta di Bari con una certezza scomoda: al San Nicola non ci saranno volti nuovi a disposizione di Inzaghi. I margini tecnici e burocratici sono ridotti al minimo e, anche in caso di improvvisa accelerazione, firme e visite mediche renderebbero impossibile l’impiego immediato di un nuovo attaccante, come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

È uno scenario che sposta tutto sugli ultimissimi giorni della finestra invernale, quando le decisioni non potranno più essere rinviate. La linea del club resta chiara: intervenire davanti con un profilo capace di incidere subito, senza alterare gli equilibri del progetto tecnico. In cima alla lista resta Matteo Tramoni, ritenuto il compromesso ideale tra qualità, rendimento immediato e prospettiva, secondo quanto racconta Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

A complicare i piani rosanero è però la posizione del Pisa. I nerazzurri considerano il francese una pedina centrale e non sembrano intenzionati a privarsene a cuor leggero. Le richieste economiche restano alte e soggette a continui aggiustamenti, segnale di una trattativa tutt’altro che lineare, analizza Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia.

Il Palermo, però, non ha mai davvero mollato la presa. Il nome di Tramoni resta cerchiato in rosso negli uffici di viale del Fante: se si aprisse uno spiraglio concreto, l’affondo sarebbe immediato. Al momento, però, la situazione è di stallo. Sullo sfondo resta l’opzione Dennis Johnsen, alternativa pronta ma non semplice, con la Cremonese che ora nicchia e prende tempo. L’erede di Brunori, insomma, arriverà solo in extremis, come ribadisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

tramoni

La Nazione: “Caso Tramoni: in fase di stallo. Attesa la decisione del numero 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (54) ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, la regia gira: Ranocchia cresce, ma ora vuole incidere”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo carrarese 5-0 (53) vasic

Giornale di Sicilia: “Vasic, dalla panchina al rilancio: a Bari un’altra occasione”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, piano B pronto: Johnsen prende quota, Mota più defilato”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Corriere dello Sport: “Parma: Nicolussi e Franco Carboni. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Corriere dello Sport: “Bari: Cavuoti. Avellino su Ambrosino. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Corriere dello Sport: “Pescara, il colpo che riaccende la speranza”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

Corriere dello Sport: “Palermo, affondo per Tramoni. E Magnani rientra per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
file2 (15)

Venezia, colpo in attacco: Lauberbach in arrivo dal Mechelen per 2 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (43) Micai Insigne

Reggiana, ufficiale l’arrivo dell’ex rosa Micai

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
alessio-cragno-sampdoria-imago-interno-720x409

Sudtirol, fatta per l’arrivo dello svincolato Cragno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Raggiunto l’accordo con Insigne, domani sarà in città»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026

