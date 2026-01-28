Giornale di Sicilia: “Tramoni, muro del Pisa: Palermo a Bari senza rinforzi”

PALERMO –

Il tempo stringe e il mercato corre più veloce delle speranze. Il Palermo si avvicina alla trasferta di Bari con una certezza scomoda: al San Nicola non ci saranno volti nuovi a disposizione di Inzaghi. I margini tecnici e burocratici sono ridotti al minimo e, anche in caso di improvvisa accelerazione, firme e visite mediche renderebbero impossibile l’impiego immediato di un nuovo attaccante, come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

È uno scenario che sposta tutto sugli ultimissimi giorni della finestra invernale, quando le decisioni non potranno più essere rinviate. La linea del club resta chiara: intervenire davanti con un profilo capace di incidere subito, senza alterare gli equilibri del progetto tecnico. In cima alla lista resta Matteo Tramoni, ritenuto il compromesso ideale tra qualità, rendimento immediato e prospettiva, secondo quanto racconta Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

A complicare i piani rosanero è però la posizione del Pisa. I nerazzurri considerano il francese una pedina centrale e non sembrano intenzionati a privarsene a cuor leggero. Le richieste economiche restano alte e soggette a continui aggiustamenti, segnale di una trattativa tutt’altro che lineare, analizza Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia.

Il Palermo, però, non ha mai davvero mollato la presa. Il nome di Tramoni resta cerchiato in rosso negli uffici di viale del Fante: se si aprisse uno spiraglio concreto, l’affondo sarebbe immediato. Al momento, però, la situazione è di stallo. Sullo sfondo resta l’opzione Dennis Johnsen, alternativa pronta ma non semplice, con la Cremonese che ora nicchia e prende tempo. L’erede di Brunori, insomma, arriverà solo in extremis, come ribadisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.