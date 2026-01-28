Corriere dello Sport: “Parma: Nicolussi e Franco Carboni. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Gennaio 28, 2026
Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore del Parma. Il club ducale ha rispettato la tabella di marcia, definendo l’accordo con il Venezia per il trasferimento del centrocampista classe 2000. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i lagunari hanno interrotto il prestito con la Fiorentina per concordare una nuova cessione, sempre in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza della società emiliana.

Nella giornata di ieri Nicolussi Caviglia ha lasciato Firenze per raggiungere Parma, dove oggi svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto. Un’operazione mirata, anche perché – sottolinea ancora Eleonora Trotta del Corriere dello Sport – i ducali hanno convinto il giocatore garantendogli un ruolo da titolare nel nuovo progetto tecnico.

Il Parma però non si è fermato qui. È infatti arrivata anche la chiusura per Franco Carboni, esterno argentino classe 2002. Il giocatore ha lasciato l’Empoli, dove era in prestito, per iniziare subito la sua nuova avventura in gialloblù. Anche per lui arrivo in città nella giornata di ieri e visite mediche in programma oggi, come evidenziato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, che parla apertamente di doppio colpo per i ducali.

Sul fronte uscite, è ufficiale la cessione di Milan Djuric alla Cremonese. L’attaccante bosniaco ha firmato un contratto di un anno e mezzo con i grigiorossi, mentre il Parma ha incassato un milione di euro. Ma il reparto offensivo potrebbe cambiare ancora: Patrick Cutrone resta al centro di una trattativa avanzata con il Cagliari, che prevede uno scambio con Zito Luvumbo. Intanto i sardi hanno ufficializzato l’arrivo di Agustin Albarracin.

Il mercato si muove anche altrove. Blitz del Genoa per il centrocampo: il direttore sportivo Diego Lopez è volato in Portogallo per chiudere con l’Alverca l’operazione Alex Amorim, sulla base di 8 milioni più 2 di bonus. Il giovane brasiliano è atteso oggi in Italia per visite mediche e firma. In uscita, resta calda la pista Norton-Cuffy, valutato 20 milioni. Tutto confermato anche a Pisa, che ha chiuso per Stojilkovic dal Cracovia, mentre Ngonge ha detto sì all’Espanyol per un prestito con diritto di riscatto. Il quadro generale, come scrive Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, conferma un mercato in pieno fermento tra Serie A e Serie B.

