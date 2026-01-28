Corriere dello Sport: “Bari: Cavuoti. Avellino su Ambrosino. Tutte le trattative del giorno in serie B”

La caccia al nuovo numero 10 è finita. Il Bari ha chiuso per Nicolò Cavuoti, trequartista classe 2002 di proprietà del Cagliari, che arriva in Puglia con la formula del prestito secco. Come riportano Antonio Guido e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club biancorosso si assicura un profilo tecnico preciso, mancino naturale, capace di agire sia da fantasista puro sia da mezzala.

Abruzzese di Vasto, cresciuto nel vivaio del Cagliari, Cavuoti ha già assaggiato la Serie A: debutto il 5 ottobre a Udine e quattro presenze complessive nel massimo campionato, per un totale di 40 minuti, oltre a due apparizioni in Coppa Italia. Un innesto funzionale alle idee del Bari che, come sottolineano ancora Antonio Guido e Beniamino Pescatore del Corriere dello Sport, aveva bisogno di uno dei due trequartisti destinati ad agire alle spalle della punta centrale.

L’arrivo di Cavuoti comporta inevitabili movimenti in uscita. Maggiore, Antonucci e Partipilo sono i principali indiziati a cambiare aria, mentre è in uscita anche l’attaccante Leonardo Cerri. Restano aperti diversi tavoli di mercato: è viva la trattativa con il Mantova per uno scambio che porterebbe Mantovani al Bari e Meroni in Lombardia. Il club attende inoltre sviluppi dal Sassuolo per il difensore olandese Odentahl. Il quadro, come evidenzia Antonio Guido sul Corriere dello Sport, è in piena evoluzione.

Sul fronte Serie B e dintorni, sfumato Boersma, l’Avellino ha messo nel mirino Ambrosino, inizialmente vicino al Venezia. L’idea degli irpini è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Le alternative restano Fila e Di Serio. Intanto Cagnano piace al Pescara, mentre è vicina la rescissione di Rigione, destinazione Trento. La Juve Stabia ha ufficializzato Torrasi e salutato Baldi, passato alla Torres dopo il rinnovo fino al 2028.

Movimenti anche altrove: il Sudtirol ha chiuso per Cragno fino a giugno, il Venezia ha ceduto Conde al Linz e preso Lauberbach dal Malines. Il Mantova ha definito l’arrivo di Fahem dal Casa Pia. La Sampdoria spinge per Di Pardo dopo la cessione di Ioannou, mentre l’Empoli, come scrivono Antonio Guido e Beniamino Pescatore del Corriere dello Sport, valuta Stulac dopo l’ingaggio di Romagnoli. Carboni, infine, resta un nome caldo per Parma e Samp.

