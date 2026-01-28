La Nazione: “Caso Tramoni: in fase di stallo. Attesa la decisione del numero 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

PISA –
È una fase di stallo quella che accompagna il futuro di Matteo Tramoni e che coinvolge Pisa, Palermo e le rispettive tifoserie. La situazione è chiara: la decisione finale spetta al giocatore. Al momento in cui si scrive, nessuna scelta ufficiale è stata comunicata, nonostante i contatti continui di entrambe le società con il diretto interessato, come racconta Lorenzo Vero su La Nazione.

In casa nerazzurra è nota la grande stima che Alberto Gilardino nutre nei confronti del numero dieci, così come il forte legame con l’ambiente pisano. A rendere appetibile la permanenza c’è anche il palcoscenico della Serie A, con una salvezza tutta da giocare. A Palermo, invece, Tramoni ritroverebbe Filippo Inzaghi, l’allenatore con cui ha vissuto le stagioni migliori della sua carriera, e un progetto ambizioso orientato a una nuova promozione, con la zona promozione diretta distante sei punti, secondo quanto riferisce Lorenzo Vero sulle colonne de La Nazione.

Sul piano concreto, il Palermo ha provato a cambiare marcia. Nella giornata di lunedì è stata presentata una nuova offerta, migliorativa rispetto alla proposta di domenica basata su un prestito con obbligo di riscatto fissato a cinque milioni di euro. I rosanero hanno rilanciato con l’ipotesi di un acquisto a titolo definitivo per una cifra più alta, formula che potrebbe incontrare maggiormente il gradimento del Pisa, scrive ancora Lorenzo Vero su La Nazione.

Resta però centrale il nodo della volontà del giocatore. La dirigenza nerazzurra, infatti, non avrebbe né la necessità né la reale intenzione di privarsi del proprio numero dieci. Un’attesa che, almeno per ora, gioca a favore del Pisa, mentre il cronometro del mercato continua a scorrere: il gong finale della finestra invernale è fissato alle 20 di lunedì. Fino ad allora, tutto resta sospeso, come ribadisce Lorenzo Vero de La Nazione.

Altre notizie

palermo sampdoria serie b 1-0 (54) ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, la regia gira: Ranocchia cresce, ma ora vuole incidere”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo carrarese 5-0 (53) vasic

Giornale di Sicilia: “Vasic, dalla panchina al rilancio: a Bari un’altra occasione”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, piano B pronto: Johnsen prende quota, Mota più defilato”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
inzaghi mirri gardini osti (17)

Giornale di Sicilia: “Tramoni, muro del Pisa: Palermo a Bari senza rinforzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
e6a9098bbf

Corriere dello Sport: “Parma: Nicolussi e Franco Carboni. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Corriere dello Sport: “Bari: Cavuoti. Avellino su Ambrosino. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
c8a2b229d8

Corriere dello Sport: “Pescara, il colpo che riaccende la speranza”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

Corriere dello Sport: “Palermo, affondo per Tramoni. E Magnani rientra per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
file2 (15)

Venezia, colpo in attacco: Lauberbach in arrivo dal Mechelen per 2 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (43) Micai Insigne

Reggiana, ufficiale l’arrivo dell’ex rosa Micai

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
alessio-cragno-sampdoria-imago-interno-720x409

Sudtirol, fatta per l’arrivo dello svincolato Cragno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Raggiunto l’accordo con Insigne, domani sarà in città»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo pisa 1-2 (1) Inzaghi

La Nazione: “Pisa-Inzaghi, ancora non c’è accordo per il docufilm della promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

La Nazione: “Caso Tramoni: in fase di stallo. Attesa la decisione del numero 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (54) ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, la regia gira: Ranocchia cresce, ma ora vuole incidere”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo carrarese 5-0 (53) vasic

Giornale di Sicilia: “Vasic, dalla panchina al rilancio: a Bari un’altra occasione”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, piano B pronto: Johnsen prende quota, Mota più defilato”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026