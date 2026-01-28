La Nazione: “Caso Tramoni: in fase di stallo. Attesa la decisione del numero 10”

PISA –

È una fase di stallo quella che accompagna il futuro di Matteo Tramoni e che coinvolge Pisa, Palermo e le rispettive tifoserie. La situazione è chiara: la decisione finale spetta al giocatore. Al momento in cui si scrive, nessuna scelta ufficiale è stata comunicata, nonostante i contatti continui di entrambe le società con il diretto interessato, come racconta Lorenzo Vero su La Nazione.

In casa nerazzurra è nota la grande stima che Alberto Gilardino nutre nei confronti del numero dieci, così come il forte legame con l’ambiente pisano. A rendere appetibile la permanenza c’è anche il palcoscenico della Serie A, con una salvezza tutta da giocare. A Palermo, invece, Tramoni ritroverebbe Filippo Inzaghi, l’allenatore con cui ha vissuto le stagioni migliori della sua carriera, e un progetto ambizioso orientato a una nuova promozione, con la zona promozione diretta distante sei punti, secondo quanto riferisce Lorenzo Vero sulle colonne de La Nazione.

Sul piano concreto, il Palermo ha provato a cambiare marcia. Nella giornata di lunedì è stata presentata una nuova offerta, migliorativa rispetto alla proposta di domenica basata su un prestito con obbligo di riscatto fissato a cinque milioni di euro. I rosanero hanno rilanciato con l’ipotesi di un acquisto a titolo definitivo per una cifra più alta, formula che potrebbe incontrare maggiormente il gradimento del Pisa, scrive ancora Lorenzo Vero su La Nazione.

Resta però centrale il nodo della volontà del giocatore. La dirigenza nerazzurra, infatti, non avrebbe né la necessità né la reale intenzione di privarsi del proprio numero dieci. Un’attesa che, almeno per ora, gioca a favore del Pisa, mentre il cronometro del mercato continua a scorrere: il gong finale della finestra invernale è fissato alle 20 di lunedì. Fino ad allora, tutto resta sospeso, come ribadisce Lorenzo Vero de La Nazione.