La Nazione: “Pisa-Inzaghi, ancora non c’è accordo per il docufilm della promozione”

La suggestione è forte, ma per ora resta sospesa. La cavalcata culminata il 4 maggio 2025, che ha riportato lo Sporting Club in Serie A dopo 34 anni di attesa, è pronta a diventare un docufilm celebrativo. Un progetto già confezionato, pensato per approdare sulle principali piattaforme streaming, da Prime Video a Netflix. Eppure, al momento, tutto è bloccato, come riporta La Nazione.

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, la produzione commissionata dal club non può entrare nella fase di vendita perché manca un tassello fondamentale: l’autorizzazione sui diritti d’immagine di uno dei protagonisti principali. L’ex allenatore nerazzurro non ha ancora sciolto le riserve sull’accordo che consentirebbe di inserire la sua intervista tra le testimonianze già raccolte. Un dettaglio tutt’altro che marginale, che tiene fermo l’intero progetto, secondo quanto riferisce La Nazione.

Il docufilm, nelle intenzioni iniziali, avrebbe già dovuto essere disponibile per tifosi e appassionati, diventando il racconto definitivo di una stagione entrata nella storia. Invece servirà attendere ancora: senza quell’intervista chiave, la distribuzione sulle piattaforme interessate non può essere avviata, scrive La Nazione.

I contatti tra le parti, tuttavia, non si sono mai interrotti. La volontà comune resta quella di arrivare a una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile, sbloccando un’operazione che rappresenta non solo un prodotto audiovisivo, ma anche un pezzo di memoria collettiva. L’auspicio è che il nodo venga sciolto presto, permettendo alla cavalcata verso la Serie A di trovare finalmente il suo racconto sullo schermo, come sottolinea ancora La Nazione.