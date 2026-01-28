La Nazione: “Pisa-Inzaghi, ancora non c’è accordo per il docufilm della promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo pisa 1-2 (1) Inzaghi

La suggestione è forte, ma per ora resta sospesa. La cavalcata culminata il 4 maggio 2025, che ha riportato lo Sporting Club in Serie A dopo 34 anni di attesa, è pronta a diventare un docufilm celebrativo. Un progetto già confezionato, pensato per approdare sulle principali piattaforme streaming, da Prime Video a Netflix. Eppure, al momento, tutto è bloccato, come riporta La Nazione.

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, la produzione commissionata dal club non può entrare nella fase di vendita perché manca un tassello fondamentale: l’autorizzazione sui diritti d’immagine di uno dei protagonisti principali. L’ex allenatore nerazzurro non ha ancora sciolto le riserve sull’accordo che consentirebbe di inserire la sua intervista tra le testimonianze già raccolte. Un dettaglio tutt’altro che marginale, che tiene fermo l’intero progetto, secondo quanto riferisce La Nazione.

Il docufilm, nelle intenzioni iniziali, avrebbe già dovuto essere disponibile per tifosi e appassionati, diventando il racconto definitivo di una stagione entrata nella storia. Invece servirà attendere ancora: senza quell’intervista chiave, la distribuzione sulle piattaforme interessate non può essere avviata, scrive La Nazione.

I contatti tra le parti, tuttavia, non si sono mai interrotti. La volontà comune resta quella di arrivare a una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile, sbloccando un’operazione che rappresenta non solo un prodotto audiovisivo, ma anche un pezzo di memoria collettiva. L’auspicio è che il nodo venga sciolto presto, permettendo alla cavalcata verso la Serie A di trovare finalmente il suo racconto sullo schermo, come sottolinea ancora La Nazione.

Altre notizie

e6a9098bbf

Corriere dello Sport: “Parma: Nicolussi e Franco Carboni. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
file3 (16)

Coppa Italia, notte amara per la Fiorentina: il Como vince 3-1 e passa il turno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
file1 (21)

Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-1 all’intervallo: botta e risposta nel primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 193842

Cremonese, UFFICIALE: l’ex rosa Franco Vazquez torna al Belgrano in Argentina

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
tramoni

Il Tirreno: “Tramoni-Palermo, Pisa prende tempo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 072824

La Nazione: “Tramoni-Palermo, Pisa divisa: tra resistenza e realpolitik”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Alberto Gilardino

Corriere dello Sport: “Stojilkovic da Gila: è fatta. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-26 224006

Serie A: al “Bentegodi” l’Udinese cala il tris, Verona battuto 3-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Screenshot 2026-01-26 213125

Serie A: al “Bentegodi” vanno al riposo sul risultato di 1-1 Verona e Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (5) inzaghi

Pisa, Inzaghi frena il docufilm sulla promozione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
das-san-siro-wird-abgerissen

Una Nuova Era a San Siro: L’Evoluzione Strategica dell’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
file3 (1)

Serie A: Roma-Milan, un punto a testa. All’Olimpico finisce 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo pisa 1-2 (1) Inzaghi

La Nazione: “Pisa-Inzaghi, ancora non c’è accordo per il docufilm della promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

La Nazione: “Caso Tramoni: in fase di stallo. Attesa la decisione del numero 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (54) ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, la regia gira: Ranocchia cresce, ma ora vuole incidere”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo carrarese 5-0 (53) vasic

Giornale di Sicilia: “Vasic, dalla panchina al rilancio: a Bari un’altra occasione”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, piano B pronto: Johnsen prende quota, Mota più defilato”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026