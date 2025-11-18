Palermo, prova sintetico: Entella al lavoro a Leivi verso la sfida ai rosanero

Come riportato da Il Secolo XIX, l’Entella ha fatto scattare ieri pomeriggio a Leivi l’operazione Palermo, archiviando i due giorni pieni di riposo concessi alla squadra e allo staff. Una ripresa ordinata, senza intoppi, per il gruppo allenato da Andrea Chiappella, che inizia ufficialmente a mettere nel mirino la sfida casalinga contro i rosanero, una delle squadre considerate da Il Secolo XIX tra le più attrezzate per puntare alla promozione in Serie A.

Secondo quanto riferito ancora da Il Secolo XIX, le condizioni generali della squadra sono complessivamente buone. L’unico elemento da monitorare è il giovane difensore Tommaso Del Lungo, fermo da oltre un mese per un fastidioso problema a una caviglia che continua a non dare segnali confortanti. I rientri di Bernat Guiu e Francesco Mezzoni, avvenuti già a Reggio Emilia nell’ultima gara prima della sosta, hanno quasi svuotato del tutto l’infermeria biancoceleste.

L’ampiezza della rosa a disposizione è un altro elemento sottolineato da Il Secolo XIX: Chiappella può contare su un gruppo in buone condizioni fisiche, con quasi tutti gli effettivi pienamente recuperati. La preparazione dei chiavaresi proseguirà senza variazioni sul campo di Leivi, con la seconda seduta prevista questa mattina. Il percorso di avvicinamento si chiuderà sabato pomeriggio, quando l’Entella ospiterà il Palermo di Filippo Inzaghi.

Una settimana importante, analizzata nel dettaglio sulle pagine de Il Secolo XIX, per una squadra che vuole presentarsi al massimo alla sfida con una delle favorite del campionato.