Entella–Palermo, biglietti in vendita. Aumentato il livello di sicurezza

Come riportato da Il Secolo XIX, prende ufficialmente il via oggi alle ore 10 la vendita dei tagliandi per assistere alla sfida tra Entella e Palermo, in programma sabato alle 15 allo stadio Sannazzaro di Chiavari. I biglietti saranno disponibili sui canali consueti del club di via Gastaldi: la piattaforma online etes.it, l’Entella Point di corso Colombo, le ricevitorie autorizzate e la biglietteria dello stadio nel giorno della gara.

Particolare attenzione, sottolinea ancora Il Secolo XIX, riguarda il settore ospiti. I tagliandi dedicati ai tifosi rosanero saranno acquistabili esclusivamente su etes.it e nelle ricevitorie autorizzate, ma solo fino alle ore 19 di venerdì 21 novembre. La gara sarà infatti vincolata a una serie di restrizioni specifiche.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la Determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, datata 11 novembre 2025, stabilisce che i residenti in provincia di Palermo potranno acquistare esclusivamente biglietti per la Gradinata Nord Ospiti e soltanto se in possesso della Tessera del Tifoso/Fidelity Card del Palermo FC. Una misura che si inserisce nella linea di cautela adottata dall’inizio del campionato, periodo durante il quale tutte le trasferte dei siciliani sono state classificate a profilo di rischio.

Sempre secondo Il Secolo XIX, l’Osservatorio ha inoltre suggerito l’implementazione del servizio di stewarding e il rafforzamento dei controlli nelle fasi di prefiltraggio e filtraggio, in linea con le normative di sicurezza previste dal settore.

Dopo il sold out registrato nell’inedito derby del 17 ottobre contro la Sampdoria, l’Entella spera ora di incrementare ulteriormente la propria affluenza in una partita che rappresenta un appuntamento di cartello. Come ricorda Il Secolo XIX, il miglior dato stagionale – escluso il match contro i blucerchiati – resta quello dei 2.528 ingressi ottenuti nell’ultima gara casalinga, vinta contro l’Empoli grazie all’ennesimo gol decisivo di Andrea Tiritiello.