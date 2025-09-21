La Sicilia: “Inzaghi-Palermo, i novanta giorni della svolta”

Novanta giorni che hanno già cambiato il volto del Palermo. Come sottolinea Nino Randazzo su La Sicilia, l’arrivo di Filippo Inzaghi ha trasformato la squadra e la città: i rosanero hanno trovato nel tecnico non un semplice filosofo della panchina, ma un allenatore pragmatico e concreto, capace di trasmettere mentalità e fiducia.

Il confronto con il passato è netto. «Con Inzaghi è cambiato tutto – scrive Randazzo su La Sicilia –: l’impareggiabile fiuto del gol che lo contraddistingueva da calciatore si è tradotto in pragmatismo, concretezza e valorizzazione del gruppo». E le risposte sono arrivate da uomini come Gomes e Le Douaron, non più semplici riserve, ma titolari aggiunti e protagonisti assoluti.

Il tecnico ha costruito un’amalgama diversa, giorno dopo giorno, nel quartier generale di Torretta. «Superpippo ha applicato un’idea pratica e vincente in appena quattro giornate di campionato» ricorda ancora Nino Randazzo su La Sicilia. I numeri lo certificano: 10 punti in classifica, una sola rete subita e vittorie arrivate anche nei finali di gara, segno di una squadra che non molla mai.

Adesso però arrivano i primi veri esami. Il calendario propone un tour de force: Coppa Italia a Udine, poi Cesena fuori casa, Venezia al Barbera e infine la trasferta di La Spezia. «Il compito di Inzaghi – osserva Randazzo su La Sicilia – sarà gestire risorse e uomini, compreso il nuovo innesto Bartosz Bereszynski, giocatore d’esperienza con uno scudetto al Napoli e un Mondiale con la Polonia alle spalle».

Il difensore polacco arricchisce un reparto già solido, mentre Inzaghi continua a conquistare tifosi e città. «Palermo ha trovato nel suo allenatore un catalizzatore di sogni e ambizioni» conclude Nino Randazzo su La Sicilia, evidenziando come questi primi 90 giorni abbiano già segnato una svolta decisiva.