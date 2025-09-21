La Sicilia: “Inzaghi-Palermo, i novanta giorni della svolta”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Novanta giorni che hanno già cambiato il volto del Palermo. Come sottolinea Nino Randazzo su La Sicilia, l’arrivo di Filippo Inzaghi ha trasformato la squadra e la città: i rosanero hanno trovato nel tecnico non un semplice filosofo della panchina, ma un allenatore pragmatico e concreto, capace di trasmettere mentalità e fiducia.

Il confronto con il passato è netto. «Con Inzaghi è cambiato tutto – scrive Randazzo su La Sicilia –: l’impareggiabile fiuto del gol che lo contraddistingueva da calciatore si è tradotto in pragmatismo, concretezza e valorizzazione del gruppo». E le risposte sono arrivate da uomini come Gomes e Le Douaron, non più semplici riserve, ma titolari aggiunti e protagonisti assoluti.

Il tecnico ha costruito un’amalgama diversa, giorno dopo giorno, nel quartier generale di Torretta. «Superpippo ha applicato un’idea pratica e vincente in appena quattro giornate di campionato» ricorda ancora Nino Randazzo su La Sicilia. I numeri lo certificano: 10 punti in classifica, una sola rete subita e vittorie arrivate anche nei finali di gara, segno di una squadra che non molla mai.

Adesso però arrivano i primi veri esami. Il calendario propone un tour de force: Coppa Italia a Udine, poi Cesena fuori casa, Venezia al Barbera e infine la trasferta di La Spezia. «Il compito di Inzaghi – osserva Randazzo su La Sicilia – sarà gestire risorse e uomini, compreso il nuovo innesto Bartosz Bereszynski, giocatore d’esperienza con uno scudetto al Napoli e un Mondiale con la Polonia alle spalle».

Il difensore polacco arricchisce un reparto già solido, mentre Inzaghi continua a conquistare tifosi e città. «Palermo ha trovato nel suo allenatore un catalizzatore di sogni e ambizioni» conclude Nino Randazzo su La Sicilia, evidenziando come questi primi 90 giorni abbiano già segnato una svolta decisiva.

Ultimissime

La Sicilia: “Inzaghi-Palermo, i novanta giorni della svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Super Cesena, Mangraviti: «Adesso il Palermo, altra candidata alla A. Conosco Inzaghi…»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Tuttosport: “Il Bari è in crisi. Ma si va avanti con Caserta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Tuttosport: “Così Inzaghi fa volare il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Cesena, Mignani dopo il Venezia: «Ora testa al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025