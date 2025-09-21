Venezia, prima sconfitta e contestazione della Curva Sud

Il Venezia ha incassato la prima sconfitta stagionale nel campionato di Serie B, cadendo al “Penzo” contro il Cesena. Al termine del match non si è fatta attendere la contestazione della Curva Sud, che ha rivolto cori duri ai giocatori, richiamati sotto il settore dopo il triplice fischio.

Come riportato da Il Gazzettino, i tifosi hanno espresso tutto il loro malcontento: «Meritiamo di più», «Noi vogliamo gente che lotta», alcuni dei cori scanditi all’indirizzo della squadra di Giovanni Stroppa. La richiesta della tifoseria è chiara: vedere una squadra in grado di lottare con determinazione e inseguire il sogno del ritorno in Serie A.

Il gruppo squadra è stato chiamato a raccolta sotto la curva, in un confronto diretto con i supporters che hanno ribadito il loro sostegno, ma al tempo stesso la necessità di un cambio di atteggiamento.