Venezia, prima sconfitta e contestazione della Curva Sud

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Il Venezia ha incassato la prima sconfitta stagionale nel campionato di Serie B, cadendo al “Penzo” contro il Cesena. Al termine del match non si è fatta attendere la contestazione della Curva Sud, che ha rivolto cori duri ai giocatori, richiamati sotto il settore dopo il triplice fischio.

Come riportato da Il Gazzettino, i tifosi hanno espresso tutto il loro malcontento: «Meritiamo di più», «Noi vogliamo gente che lotta», alcuni dei cori scanditi all’indirizzo della squadra di Giovanni Stroppa. La richiesta della tifoseria è chiara: vedere una squadra in grado di lottare con determinazione e inseguire il sogno del ritorno in Serie A.

Il gruppo squadra è stato chiamato a raccolta sotto la curva, in un confronto diretto con i supporters che hanno ribadito il loro sostegno, ma al tempo stesso la necessità di un cambio di atteggiamento.

