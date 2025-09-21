Udinese–Palermo, Coppa Italia: le quote dei bookmaker

Martedì alle ore 18:30 l’Udinese ospiterà il Palermo alla “Bluenergy Arena” per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una sfida dal sapore particolare, con i friulani alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta in campionato con il Milan e i rosanero di Inzaghi pronti a cavalcare l’entusiasmo del grande avvio in Serie B.

Secondo i bookmaker, l’Udinese parte favorita. Le quote SNAI e Lottomatica, infatti, sono allineate: il successo dei bianconeri (1) è offerto a 1.80, il pareggio (X) oscilla tra 3.30 e 3.40, mentre l’impresa del Palermo in trasferta (2) paga 4.50.

Numeri che fotografano una sfida complicata per gli uomini di Inzaghi, ma non impossibile. I rosanero hanno già dimostrato solidità e carattere nelle prime giornate di campionato, trovando gol pesanti anche dalla panchina con Le Douaron e Gomes. L’Udinese, invece, proverà a sfruttare la spinta casalinga e a dare minuti a diversi nuovi innesti come Zaniolo e Bereszynski.

In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale, con il Palermo che cercherà l’impresa per dare ulteriore entusiasmo alla sua stagione. La parola, ora, al campo.