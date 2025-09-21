Derby di Roma ad alta tensione: trovate mazze e lame nascoste a piazza Mancini

Mazze in legno, aste di plastica “rinforzate” con viti e persino lame pronte all’uso. È questo il materiale sequestrato dalla Polizia di Stato a piazza Mancini, zona tradizionalmente sensibile nei giorni del derby, a poche ore da Lazio–Roma.

Gli oggetti erano stati nascosti nella notte, con ogni probabilità dai gruppi ultras, per essere recuperati in un secondo momento. Una strategia che le forze dell’ordine hanno smascherato nel corso delle bonifiche preventive effettuate già dalle prime ore del mattino.

L’area intorno allo stadio Olimpico è stata blindata sin dalle 4 di notte: camionette, posti di blocco e numerosi agenti sono stati dislocati per tenere separate le tifoserie, considerate ad altissimo rischio di contatto. Già all’alba, infatti, centinaia di sostenitori avevano iniziato a radunarsi nei pressi dell’impianto, accendendo l’allerta sicurezza.

Il ritrovamento delle mazze conferma l’elevata tensione che accompagna la stracittadina romana. Le forze dell’ordine restano in massima allerta per scongiurare incidenti e garantire lo svolgimento regolare di uno degli appuntamenti più caldi della stagione calcistica italiana.