Bereszynski, primi passi da rosanero: subito una chance in Coppa Italia?

Secondo giorno in rosanero per Bartosz Bereszynski, nuovo acquisto del Palermo annunciato ufficialmente ieri mattina dalla società. Il difensore polacco, 33 anni, ha voluto condividere con i propri follower un’immagine dal centro sportivo di Torretta, dove ha iniziato a prendere confidenza con il mondo rosanero e con i nuovi compagni di squadra.

Un segnale di entusiasmo e di immediata integrazione per un giocatore arrivato con grande esperienza internazionale alle spalle, reduce da stagioni con Sampdoria e Napoli (con cui ha vinto lo scudetto nel 2023), oltre a numerose presenze con la nazionale polacca.

Per Bereszynski potrebbe già arrivare la prima convocazione martedì sera contro l’Udinese, nella sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Un test importante per Inzaghi, che valuterà le condizioni del nuovo difensore e deciderà se inserirlo subito tra i protagonisti di una gara che servirà a testare la profondità della rosa.