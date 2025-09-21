Derby della Capitale, le formazioni ufficiali: Sarri si affida a Castellanos, Gasperini lancia Soulè

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

GianPiero Gasperini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Tutto pronto all’Olimpico per il derby della Capitale, valido per la quarta giornata di Serie A. Clima infuocato sugli spalti e attesa alle stelle per una sfida che può già indirizzare il cammino delle due squadre.

Le scelte di Sarri

La Lazio scende in campo con il consueto 4-3-3. In porta confermato Provedel, linea difensiva composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. In mezzo al campo spazio a Guendouzi, Cataldi e Belahyane, mentre in avanti agirà il tridente con Cancellieri e Zaccagni ai lati di Castellanos, preferito ancora una volta a Immobile.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Hysaj, Provstgaard, Rovella, Dele-Bashiru, Pinelli, Farcomeni, Castellanos
All.: Sarri.

Le scelte di Gasperini

La Roma risponde con un 3-4-1-2. Davanti a Svilar ci saranno Celik, Mancini e Ndicka. Sugli esterni Rensch e Angelino, in mediana Cristante e Konè. Sulla trequarti toccherà a Pellegrini, pronto a innescare Soulè e Ferguson, tandem offensivo scelto da Gasperini.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Konè, Angelino; Pellegrini; Soulè, Ferguson.
A disp.: Gollini; Vasquez, Hermoso, Ziolkowski, Ghilardi, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, El Shaarawy.
All.: Gasperini.

