Derby della Capitale, le formazioni ufficiali: Sarri si affida a Castellanos, Gasperini lancia Soulè

Tutto pronto all’Olimpico per il derby della Capitale, valido per la quarta giornata di Serie A. Clima infuocato sugli spalti e attesa alle stelle per una sfida che può già indirizzare il cammino delle due squadre.

Le scelte di Sarri

La Lazio scende in campo con il consueto 4-3-3. In porta confermato Provedel, linea difensiva composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. In mezzo al campo spazio a Guendouzi, Cataldi e Belahyane, mentre in avanti agirà il tridente con Cancellieri e Zaccagni ai lati di Castellanos, preferito ancora una volta a Immobile.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Dia, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Hysaj, Provstgaard, Rovella, Dele-Bashiru, Pinelli, Farcomeni, Castellanos

All.: Sarri.

Le scelte di Gasperini

La Roma risponde con un 3-4-1-2. Davanti a Svilar ci saranno Celik, Mancini e Ndicka. Sugli esterni Rensch e Angelino, in mediana Cristante e Konè. Sulla trequarti toccherà a Pellegrini, pronto a innescare Soulè e Ferguson, tandem offensivo scelto da Gasperini.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Konè, Angelino; Pellegrini; Soulè, Ferguson.

A disp.: Gollini; Vasquez, Hermoso, Ziolkowski, Ghilardi, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, El Shaarawy.

All.: Gasperini.