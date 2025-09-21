Il Secolo XIX: “Sampdoria, Donati a rischio. Ipotesi Dionisi, ma serve l’aiuto del Palermo”
La panchina di Massimo Donati resta ancora in bilico. Dopo la quarta sconfitta consecutiva, maturata a Monza, la Sampdoria ha vissuto l’avvio peggiore della propria storia in Serie B, con zero punti raccolti nelle prime quattro giornate. Una partenza da incubo che ha inevitabilmente portato a riflessioni sul futuro tecnico della squadra.
Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la società avrebbe deciso di proseguire con Donati almeno fino alla prossima sfida contro il Bari, in programma sabato 27 settembre al San Nicola (ore 19:30). Tuttavia, il club avrebbe già iniziato a guardarsi attorno in caso di nuovo passo falso.
Tra i possibili nomi per la successione spunta quello di Alessio Dionisi, oggi ancora sotto contratto con il Palermo, che potrebbe contribuire all’ingaggio. Presenti all’U-Power Stadium anche Rolando Maran e Gabriele Cioffi, altri profili valutati dalla dirigenza. Senza dimenticare Beppe Iachini, tecnico che non siede sulla panchina blucerchiata dal 2012 ma che puntualmente torna tra i candidati ogni volta che la Sampdoria cambia guida tecnica.
Il match di Bari si preannuncia dunque come una sorta di ultima spiaggia per Donati, chiamato a invertire un trend negativo che rischia di compromettere già in avvio l’intera stagione doriana.