Super Cesena, Mangraviti: «Adesso il Palermo, altra candidata alla A. Conosco Inzaghi…»

Massimiliano Mangraviti ha interrotto un digiuno che durava da due anni e mezzo. Il suo colpo di testa contro il Venezia ha regalato al Cesena tre punti pesantissimi. «Cercavo il gol da tanto – ha ammesso il difensore –. Il mio compito principale resta difendere, ma chiudere la scorsa stagione senza reti mi aveva dato fastidio. Ho lavorato tanto e sono felice che questa volta sia servito a conquistare la vittoria».

La sfida con i lagunari è stata una battaglia vera, ma il Cesena ha retto l’urto. «Abbiamo forse concesso qualcosa di troppo – ha spiegato Mangraviti – ma il Venezia è fortissimo in tutti i reparti e lotterà fino alla fine per la Serie A. È impossibile non subire nulla contro una squadra così. C’è rammarico per il rigore, perché stiamo prendendo troppi gol e dobbiamo migliorare, ma sono stati bravissimi i miei compagni a lottare tutti insieme per portare a casa tre punti fondamentali».

Adesso la testa va subito al prossimo impegno: «Ci aspetta il Palermo, un’altra squadra che punta alla promozione diretta. Conosco Inzaghi e so bene che prepara le partite in modo maniacale. Sarà una grande sfida».

Un gol speciale, dedicato alle persone più vicine: «Lo dedico alla mia compagna Camilla e alla mia famiglia, che mi sostengono sempre».