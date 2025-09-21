Tuttosport: “Il Bari è in crisi. Ma si va avanti con Caserta”

Il Bari resta nelle mani di Fabio Caserta. Come sottolinea Tuttosport, nonostante un avvio di stagione difficile con un solo punto in quattro giornate, la società continua a dare fiducia all’allenatore, chiamato a costruire un gruppo quasi completamente rifondato.

I numeri però preoccupano. Dopo il 2-1 subito a Venezia all’esordio, sono arrivati l’1-1 con il Monza al San Nicola e le sconfitte pesanti di Modena (3-0) e Palermo (2-0). «Il Bari ha bisogno di trovare amalgama – evidenzia Tuttosport – ma la situazione inizia a farsi delicata».

Il prossimo turno rischia di diventare già uno snodo cruciale: sabato alle 19.30 al San Nicola arriverà la Sampdoria. Una sfida tra due squadre che non possono più permettersi passi falsi. «Se Bari e Sampdoria non cambiano passo subito – scrive ancora Tuttosport – la stagione potrebbe complicarsi in maniera irreversibile».

Resta l’amarezza per il potenziale inespresso. Una rosa come quella biancorossa dovrebbe puntare almeno ai playoff, ma al momento la realtà parla di classifica deficitaria e rischio di un campionato di sofferenza. Tuttosport ricorda come due anni fa il Bari chiuse con la salvezza ai playout: uno scenario che la piazza non è disposta a rivivere.

La fiducia in Caserta, ribadita dal club, diventa così l’ultima carta da giocare. «Il Bari deve reagire immediatamente per non compromettere la stagione» conclude Tuttosport, sottolineando l’urgenza di una scossa già contro la Sampdoria.