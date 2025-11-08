Palermo, la Primavera ci riprova in casa dello Spezia

PALERMO – Serve continuità, ma anche la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta. Come riporta Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, oggi alle 14.30 il Palermo Primavera sarà impegnato al centro sportivo “Bruno Ferdeghini” contro lo Spezia, in una sfida che rappresenta un vero e proprio esame di maturità per i giovani rosanero.

La squadra arriva dal 2-2 casalingo con l’Avellino, una gara che ha lasciato l’amaro in bocca ma che, come sottolinea il Giornale di Sicilia, ha evidenziato segnali di crescita sul piano del gioco e dell’atteggiamento.

L’obiettivo è dare una svolta al cammino stagionale, consolidando i progressi mostrati nelle ultime settimane. I precedenti contro i liguri, ricorda Burgio sul Giornale di Sicilia, sorridono ai rosanero: in quattro confronti non è mai arrivata una sconfitta, con due vittorie e due pareggi, l’ultima affermazione proprio lo scorso aprile.

Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, il Palermo Primavera scenderà in campo con la volontà di confermare i passi avanti e di trovare quella vittoria che possa trasformare la crescita in risultati concreti.