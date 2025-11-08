Giornale di Sicilia: “Juve Stabia-Palermo, le probabili formazioni”
Alle 17.15 allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia va in scena Juve Stabia-Palermo, gara valida per la tredicesima giornata di Serie B. Come riporta il Giornale di Sicilia, il match sarà diretto dall’arbitro Marchetti di Ostia Lido, con diretta su Dazn e Prime Video.
JUVE STABIA (4-4-2)
Allenatore: Abate
Formazione titolare:
Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich, Carissoni; Mosti, Leone, Correia, Piscopo; Gabrielloni, Candellone.
A disposizione: Signorini, Varnier, Baldi, Mannini, Reale, Stabile, De Pieri, Maistro, Zuccon, Pierobon, Cacciamani, Burnete.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
Come segnala il Giornale di Sicilia, Abate recupera Varnier e Pierobon, mentre Piscopo è favorito per un posto dal primo minuto. In attacco, fiducia alla coppia Gabrielloni-Candellone.
PALERMO (3-5-2)
Allenatore: Inzaghi
Formazione titolare:
Joronen; Ceccaroni, Bani, Bereszynski; Augello, Segre, Ranocchia, Palumbo, Pierozzi; Brunori, Pohjanpalo.
A disposizione: Bardi, Gomis, Peda, Veròli, Diakitè, Giovane, Vasic, Blin, Corona, Le Douaron.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
Come riporta ancora il Giornale di Sicilia, Inzaghi conferma il modulo a tre dietro e il centrocampo a cinque. Brunori torna titolare accanto a Pohjanpalo, mentre Palumbo agirà da mezzala sinistra. In difesa, Bereszynski e Ceccaroni ai lati di Bani, con Joronen tra i pali.
Secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo punta alla continuità dopo il pokerissimo al Pescara, mentre la Juve Stabia si affida alla solidità casalinga e al sostegno del “Menti”, dove è ancora imbattuta.