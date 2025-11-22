Palermo Primavera obbligato a reagire: contro il Monopoli sfida da dentro o fuori

Come riportato da Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, questo pomeriggio alle 14.30 il Palermo Primavera torna in campo al “Pasqualino” di Carini per una sfida che pesa più della semplice classifica.

Dopo il ko rimediato contro lo Spezia prima della sosta, i rosanero sono chiamati a dare un segnale forte e immediato, consapevoli che la graduatoria non lascia margini: il Palermo è infatti penultimo, situazione che obbliga a invertire la rotta senza ulteriori rinvii.

Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Burgio, sottolinea come il Monopoli arrivi al match con tutt’altra inerzia: settimo posto in classifica e successo per 2-1 nell’ultima gara sul campo del Perugia. Un avversario in salute, quindi, che renderà la partita ancora più impegnativa per i giovani rosanero.

Secondo quanto evidenziato dallo stesso Burgio sul Giornale di Sicilia, per il Palermo quella di oggi non è soltanto una partita, ma un crocevia psicologico: servono compattezza, attenzione e un risultato che possa restituire slancio a una squadra che ha urgente bisogno di risalire.