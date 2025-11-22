Il Secolo: “Chiapella carica l’Entella: «Umiltà e coraggio, possiamo mettere in difficoltà il Palermo»”

Come riportato da Il Secolo XIX – Edizione Levante, Andrea Chiappella mantiene la linea che ha caratterizzato sino ad ora il suo percorso: identità e atteggiamento prima di tutto. Il tecnico dell’Entella, alla vigilia della sfida contro il Palermo, riconosce la grandezza dell’avversario, ma ribadisce che la sua squadra non cambierà approccio nonostante l’elevato coefficiente di difficoltà della partita.

«Il Palermo è una squadra costruita per un obiettivo molto chiaro» ha ricordato Chiappella, come evidenziato da Il Secolo XIX – Edizione Levante. Un elogio che non sorprende, considerando il valore tecnico dei rosanero e la competenza di Pippo Inzaghi, allenatore abituato a lottare per traguardi importanti.

Il tecnico biancoceleste, però, mantiene ferma la rotta: «A prescindere dall’avversario, dobbiamo avere grande attenzione e rispetto delle caratteristiche di chi affrontiamo, ma la priorità resta sempre il nostro gioco».

Secondo quanto sottolineato ancora da Il Secolo XIX – Edizione Levante, l’Entella arriva alla sfida in crescita, più consapevole dei propri mezzi e delle difficoltà della Serie B, ma anche delle sue eccellenze.

Chiapella ha posto particolare attenzione sul potenziale offensivo del Palermo: «Hanno attaccanti capaci di risolvere le partite e centrocampisti che dentro l’area trovano sempre guizzi importanti».

Nonostante la forza dell’avversario, l’Entella resta una squadra che ha messo in difficoltà chiunque, eccezion fatta per la prova opaca di Avellino. Oggi il livello si alzerà ulteriormente e servirà la partita perfetta: «Dobbiamo fare le cose nel nostro modo migliore. Con umiltà, ma con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque».

La sfida contro il Palermo sarà anche un ritorno carico di ricordi per Marconi, ex rosanero protagonista della promozione in Serie B con Baldini: un dettaglio che aggiunge emozione a un incrocio atteso.

Il Secolo XIX – Edizione Levante ricorda come quattro anni fa, nell’ultimo confronto a Chiavari, furono Luperini e Brunori a decidere il match dei playoff di Serie C.

Chiapella dovrà fare i conti con alcune assenze: out Boccadamo per un risentimento muscolare e Del Lungo, fermo da oltre un mese. Rimangono due dubbi da sciogliere: Karic o Dalla Vecchia in mediana, e il ballottaggio in attacco tra Guiu e Fumagalli accanto a Debenedetti. Tutto il resto appare delineato, con Parodi, Tiritello e Marconi a protezione di Colombi e Bariti–Di Mario sulle corsie.

C’è anche una novità: la prima convocazione del classe 2007 Andrea Traniello dalla Primavera, chiamato da Chiappella – come riportato dal Secolo XIX – Edizione Levante – per sopperire all’emergenza sugli esterni.

Oggi alle 15, al Sannazzari, è attesa una cornice di pubblico importante, con tanti tifosi del Palermo pronti a sostenere la squadra di Inzaghi in un match che promette intensità e grande ritmo.