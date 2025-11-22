Onofri presenta Entella-Palermo: “Inzaghi, mister anti-bomber”

Come evidenziato da Claudio Onofri su Il Secolo XIX – Genova, l’Entella arriva alla sfida con il Palermo con una certezza inattesa: Alberto Tiritello, trentenne difensore centrale trasformato da Chiappella in sorprendente uomo-gol. Con 5 reti all’attivo, il difensore ligure è dietro soltanto ai bomber Bortolussi (Padova) e Gliozzi (Modena), rispettivamente a quota 6 e 7 realizzazioni.

Un rendimento da attaccante aggiunto, che ha colpito anche lo stesso Onofri, osservatore esperto e voce tecnica de Il Secolo XIX.

Oggi, però, l’impresa per Tiritello sarà tutt’altro che semplice. Come sottolineato ancora da Onofri sul Secolo XIX – Genova, il Palermo di Pippo Inzaghi rappresenta uno degli esami più duri per un difensore che ama spingersi in avanti. I rosanero sono infatti la terza miglior difesa del campionato: solo 9 gol subiti, meglio hanno fatto soltanto Modena (8) e la capolista Monza (7).

Una solidità che porta ancora la firma della mentalità di Inzaghi, bomber implacabile da giocatore e oggi tecnico capace di trasmettere ai suoi difensori la stessa aggressività con cui da centravanti studiava gli avversari.

Il momento, però, non è dei migliori per il Palermo: nelle ultime quattro partite sono arrivate tre sconfitte, nonostante la straordinaria parentesi del 5-0 contro il Pescara con la doppietta di Pierozzi, talento cresciuto nella Fiorentina e oggi esterno destro nell’intoccabile 3-4-2-1 rosanero.

Davanti, a incarnare il “1” dello schema di Inzaghi, c’è Joel Pohjanpalo, nazionale finlandese con 194 gol in carriera distribuiti tra HJK, Bundesliga, Serie B tedesca, Turchia e Venezia. Un attaccante di livello assoluto, capace di colpire in ogni contesto tattico.

In alternativa, il Palermo può schierare Brunori, altro ex Chiavari: meno brillante nella stagione scorsa (9 reti), ma con 63 gol nelle tre annate precedenti, numeri che parlano per lui.

A guidare la retroguardia ligure ci sarà Marconi, ex Palermo e oggi pilastro del terzetto difensivo di Chiappella. A lui e ai compagni il compito di proseguire il trend positivo che, come ricorda Il Secolo XIX – Edizione Genova, ha portato l’Entella a due clean sheet consecutivi contro Reggiana ed Empoli.

Per un’Entella in crescita, e per un Palermo ferito ma sempre temibile, quella che si profila è una sfida ricca di qualità, intensità e profondità tecnica. Un match che, nelle analisi di Claudio Onofri su Il Secolo XIX, potrebbe essere deciso proprio dai duelli tra l’uomo-gol inatteso e una delle difese più solide della cadetteria.