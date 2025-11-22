Giornale di Sicilia: “Entella–Palermo, Inzaghi cambia. Le probabili formazioni”

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, il Palermo arriva alla sfida di Chiavari in un passaggio già cruciale della stagione. Il difficile momento, unito alla distanza ormai importante dalle prime due posizioni, impone ai rosanero un solo risultato: vincere.

In casa della matricola ligure, organizzata e solida, non è consentito sbagliare.

Filippo Inzaghi prepara l’ennesimo cambio di passo puntando sulla personalità del reparto centrale: Blin confermato in mediana, chiamato a dare equilibrio e intensità.

Davanti, invece, il Giornale di Sicilia segnala un ballottaggio ormai indirizzato: Le Douaron è in vantaggio su Brunori e Vasic, grazie a caratteristiche ritenute più funzionali alla sfida sul sintetico.

ENTELLA (3-4-2-1)

All. Chiappella

Colombi; Parodi, Tiritello, Marconi; Bariti, Dalla Vecchia, Benali, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti.

A disposizione: Del Frate, Siaulys, Boccadamo, Moretti, Mezzoni, Portanova, Karic, Nichetti, Ankeye, Guiu, Lipani, Russo.

Squalificati: nessuno.

PALERMO (3-5-2)

All. Inzaghi

Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.

A disposizione: Bardi, Gomis, Peda, Veroli, Diakité, Nicolosi, Giovane, Vasic, Corona, Brunori.

Squalificati: Ranocchia.