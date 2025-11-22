Giornale di Sicilia: “Entella–Palermo, Inzaghi cambia. Le probabili formazioni”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, il Palermo arriva alla sfida di Chiavari in un passaggio già cruciale della stagione. Il difficile momento, unito alla distanza ormai importante dalle prime due posizioni, impone ai rosanero un solo risultato: vincere.
In casa della matricola ligure, organizzata e solida, non è consentito sbagliare.

Filippo Inzaghi prepara l’ennesimo cambio di passo puntando sulla personalità del reparto centrale: Blin confermato in mediana, chiamato a dare equilibrio e intensità.
Davanti, invece, il Giornale di Sicilia segnala un ballottaggio ormai indirizzato: Le Douaron è in vantaggio su Brunori e Vasic, grazie a caratteristiche ritenute più funzionali alla sfida sul sintetico.

ENTELLA (3-4-2-1)

All. Chiappella
Colombi; Parodi, Tiritello, Marconi; Bariti, Dalla Vecchia, Benali, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti.

A disposizione: Del Frate, Siaulys, Boccadamo, Moretti, Mezzoni, Portanova, Karic, Nichetti, Ankeye, Guiu, Lipani, Russo.
Squalificati: nessuno.

PALERMO (3-5-2)

All. Inzaghi
Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.

A disposizione: Bardi, Gomis, Peda, Veroli, Diakité, Nicolosi, Giovane, Vasic, Corona, Brunori.
Squalificati: Ranocchia.

Ultimissime

Onofri presenta Entella-Palermo: “Inzaghi, mister anti-bomber”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Il Secolo: “Chiapella carica l’Entella: «Umiltà e coraggio, possiamo mettere in difficoltà il Palermo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Palermo Primavera obbligato a reagire: contro il Monopoli sfida da dentro o fuori

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Giornale di Sicilia: “Entella–Palermo, Inzaghi cambia. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Giornale di Sicilia: “Palermo, ora batti un colpo. Con l’Entella per svoltare”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025