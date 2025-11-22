Giornale di Sicilia: “Palermo, ora batti un colpo. Con l’Entella per svoltare”

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sosta è arrivata nel momento giusto per un Palermo che aveva bisogno di fermarsi, riflettere e rimettere ordine dopo settimane complicate. Un periodo segnato da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, con l’unico raggio di luce rappresentato dalla vittoria contro il Pescara.

Come sottolineato ancora da Radicini sul Giornale di Sicilia, il gruppo rosanero ha approfittato della pausa per recuperare energie, riallineare le priorità e analizzare in profondità tutto ciò che non ha funzionato nelle recenti uscite.

Oggi, però, contro l’Entella, il Palermo è chiamato a dare una risposta netta. Le due trasferte più recenti non hanno portato punti, generando interrogativi e la consapevolezza che il margine di errore si è ridotto drasticamente.

La sfida di Chiavari presenta diverse insidie: dal sintetico, che incide su rimbalzi e ritmo, alla spinta emotiva di una neopromossa organizzata e determinata. E come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in casa ligure ci sarà anche l’ex Marconi, protagonista della promozione in Serie B e elemento di ulteriore carica emotiva.

Sul fronte rosanero, le assenze non mancano: out Ranocchia per squalifica, oltre a Gomes e Gyasi. Inzaghi, però, non cerca alibi. Il tecnico vuole trasformare le difficoltà in un’occasione di crescita interna, responsabilizzando chi scende in campo.

La coppia di centrocampo sarà composta da Blin e Segre, con Palumbo a fungere da raccordo e regista avanzato, chiamato a dare ordine, verticalità e qualità.

Davanti spazio a Pohjanpalo, supportato con ogni probabilità da Le Douaron, avanti nel ballottaggio con Vasic e Brunori. Sulle fasce agiranno Pierozzi e Augello, mentre la difesa sarà formata da Bereszynski, Bani e Ceccaroni davanti a Joronen.

Il quadro, conclude il Giornale di Sicilia attraverso l’analisi di Radicini, è chiaro: Entella–Palermo rappresenta un crocevia stagionale. Un test di maturità, carattere e consapevolezza.

Il Palermo deve dimostrare di sapersi rialzare non solo tecnicamente, ma anche mentalmente. Perché è proprio nelle fasi più delicate che si misura il valore di un gruppo. Oggi, più che mai, i rosanero sono chiamati a farlo vedere sul campo.