Probabili formazioni Entella–Palermo: Le Douaron favorito, Brunori in panchina

Le probabili formazioni di Virtus Entella–Palermo, pubblicate oggi dal Corriere dello Sport, fotografano un match che per i rosanero rappresenta molto più di una semplice trasferta. Come riportato dal quotidiano, la squadra di Filippo Inzaghi arriva a Chiavari con l’urgenza di invertire la rotta dopo le tre sconfitte maturate nelle ultime quattro giornate, mentre l’Entella di Chiappella si presenta imbattuta sul proprio sintetico, un terreno sempre insidioso per chi vi è poco abituato.

Il Corriere dello Sport evidenzia come il tecnico rosanero abbia scelto la linea della concretezza: modulo confermato, responsabilità aumentate per alcuni uomini chiave e un messaggio chiaro alla vigilia — quell’«Diamoci una svegliata» riportato dal giornale che sintetizza la tensione e l’urgenza del momento.

Dall’altra parte, l’Entella ritrova anche il catalano Guiu e conferma il blocco dei trequartisti che ha dato equilibrio nelle ultime uscite.

Come sottolineato ancora dal Corriere dello Sport, resta un dubbio sulla trequarti del Palermo — Le Douaron o Vasic — mentre Brunori, ex di giornata, partirà inizialmente dalla panchina. Il quotidiano ricorda inoltre la consueta presenza calorosa dei tifosi rosanero: attesi in quasi mille anche oggi a Chiavari.

In un contesto carico di significati e pressioni, il match del Sannazzari assume così il peso di un crocevia stagionale, come ribadito dal Corriere dello Sport che ne anticipa tattiche, scelte e segnali della vigilia.

Virtus Entella–Palermo • Oggi, ore 15 • Stadio Sannazzari (Chiavari)

TV: Dazn, Prime Video, OneFootball

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Catallo – Emmanuele

Quarto uomo: Turrini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ferrieri Caputi

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1)

All. Chiappella

Entella:

Colombi; Parodi, Tiritello, Marconi; Bariti, Dalla Vecchia, Benali, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti.

Panchina: Del Frate, Siaulys, Lipari, Boccadamo, Portanova, Karic, Moretti, Mezzoni, Nichetti, Guiu, Russo, Ankeye.

Indisponibili: Del Lungo.

Squalificati: —

Diffidati: Di Mario, Marconi.

Ultime Entella:

Chiappella conferma Franzoni e Fumagalli alle spalle di Debenedetti. Recuperato il catalano Guiu, che torna a disposizione. Nessun dubbio sul sistema di gioco: 3-4-2-1 con Di Mario e Marconi in diffida.

PALERMO (3-4-2-1)

All. Filippo Inzaghi

Palermo:

Joronen; Bani, Ceccaroni, Bereszynski; Augello, Blin, Segre, Pierozzi; Le Douaron (Vasic), Palumbo; Pohjanpalo.

Panchina: Gomis, Bardi, Nicolosi, Diakitè, Peda, Veròli, Vasic, Giovane, Brunori, Corona.

Indisponibili: Gyasi, Gomes.

Squalificati: Ranocchia.

Diffidati: —

Ultime Palermo:

Dubbi sulla trequarti: Le Douaron avanti su Vasic per fisicità e sacrificio. Brunori parte dalla panchina. Pierozzi agirà da esterno a tutta fascia. Inzaghi conferma il 3-4-2-1 e convoca anche il giovane Nicolosi per la difesa.