Corriere dello Sport: “Inzaghi vuole tutto «Orgoglio, Palermo»”

Filippo Inzaghi affida al sito ufficiale del Palermo un messaggio netto alla vigilia della trasferta sul campo della Virtus Entella. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico ha rinunciato alla conferenza stampa pre-gara – scelta già vista prima di alcune trasferte – per ribadire concetti essenziali: «Dobbiamo ripartire».

Una frase secca, seguita da quella che, come sottolinea ancora Vannini sul Corriere dello Sport, suona come una scossa alla squadra: «Diamoci una svegliata».

L’impegno sul sintetico di Chiavari non è dei più semplici: l’Entella è ancora imbattuta tra le mura amiche. Eppure, Inzaghi non arretra di un passo: «Mi attendo che il Palermo torni a fare ciò che ha fatto prima. Mi fido di questi ragazzi e sono certo che daranno una grande risposta davanti ai tantissimi tifosi che ci seguiranno».

Secondo i numeri riportati da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, saranno in quasi mille a raggiungere Chiavari, tra chi parte dalla Sicilia e chi vive già al Nord.

La maglia e la mentalità

Già durante la sosta, Inzaghi aveva mandato alla squadra un segnale chiaro, imponendo sedute quotidiane. Alla frenata delle ultime settimane – tre sconfitte in quattro gare – il tecnico non dà spiegazioni legate a cali fisici o mentali.

«Giocare per il Palermo è il massimo. Sappiamo l’importanza di questa maglia», ribadisce. E, come ricorda Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico rifiuta di guardare la classifica: «Mancano 28 partite. Mi interessa creare una mentalità vincente e un gruppo solido».

Scelte, uomini e moduli

Inzaghi vuole riprendere il percorso precedente, confermando il modulo consueto e chiedendo maggiore responsabilità a Palumbo. A centrocampo Blin sostituirà Ranocchia, squalificato.

L’idea di schierare Vasic trequartista resiste, ma Le Douaron offre fisicità, profondità e sostegno a Pohjanpalo, a secco da cinque gare.

Brunori, ex della sfida, resta nelle retrovie, mentre dall’altra parte saranno presenti due vecchie conoscenze rosanero: Marconi – protagonista della cavalcata verso la B – e Benali.

Il vero punto, però, è un altro: il Palermo deve ritrovare coraggio e concretezza. L’ultima rete esterna è firmata Pierozzi a La Spezia, poi 212 minuti di silenzio offensivo.

Rifinitura e precedenti

La squadra ha svolto la rifinitura direttamente in Liguria, per abituarsi al sintetico del Comunale.

Al gruppo si è unito anche il giovane Nicolosi, mentre Bani appare recuperato. Bereszynski è favorito su Diakitè, con Pierozzi libero di spingere sulla fascia.

I precedenti sorridono al Palermo: due vittorie per 2-1, nei playoff di C del 2022 (Luperini e Brunori) e in Serie B nel 2018 (La Gumina e un’autorete).