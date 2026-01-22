Palermo Primavera, Del Grosso a Como per il Master Uefa Pro

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Come si apprende da un post pubblicato sui propri profili social, l’allenatore della Primavera del Palermo, Cristiano Del Grosso, in questi giorni è stato impegnato a Como per il corso di Master Uefa Pro presso il centro sportivo di Mozzate. Le lezioni sono stato guidate dell’allenatore dei bianco blu, Cesc Fabregas, reduce da un ottimo inizio di stagione con la sua squadra.

Questo il commento di Del Grosso, espresso attraverso i propri profili social:

Due giornate intense e formative trascorse a Como per il Master UEFA Pro. Confronto, studio e nuove prospettive per continuare a crescere ogni giorno.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Cri 3 (@cristianodelgrosso)

