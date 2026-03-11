Palermo: Pohjanpalo e Joronen convocati dalla Finlandia

Ci sono anche Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen tra i convocati della Finlandia per gli impegni internazionali di marzo nelle FIFA Series 2026, in programma ad Auckland, in Nuova Zelanda.

L’attaccante del Palermo e il portiere rosanero fanno parte della lista diramata dalla federazione finlandese per le due amichevoli contro la Nuova Zelanda e il Capo Verde.





Tra le novità della convocazione figurano anche le prime chiamate con la nazionale maggiore per Samuli Miettinen e Tony Miettinen. Quest’ultimo era già stato selezionato lo scorso autunno, ma non aveva potuto rispondere alla convocazione a causa di un infortunio. Torna invece nel gruppo dopo circa un anno di assenza Daniel Håkans.

Il programma delle gare della Finlandia prevede:

Nuova Zelanda–Finlandia, il 27 marzo

Capo Verde–Finlandia, il 30 marzo

Entrambe le partite si disputeranno ad Auckland e serviranno alla nazionale finlandese per testare la squadra in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

