Padova, Varas: «Palermo ha l’organico più forte, oltre al Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
palermo padova 1-0 (125) segre varas

Il trequartista del Padova Kevin Varas ha parlato ai microfoni del Corriere del Veneto della recente sconfitta contro l’Avellino e della prossima sfida contro il Catanzaro.

«La sconfitta con l’Avellino? Al Partenio non abbiamo fatto bene, non eravamo i soliti e non siamo riusciti a fronteggiare la loro aggressività e la loro prontezza: ci hanno assaliti fin dai primi minuti e questo ci ha costretto a restare spesso sulla difensiva», ha spiegato Varas. «È una sconfitta che ci dispiace e che vogliamo subito cancellare: stiamo già lavorando per preparare la partita di sabato col Catanzaro per riuscire a ottenere un risultato che ci allontani dalla zona retrocessione».


Il giocatore ha poi commentato il percorso stagionale del Padova: «Sappiamo che abbiamo un periodo molto impegnativo sotto il profilo degli impegni e sappiamo di dover affrontare le prime della classifica, ma il nostro campionato dice che abbiamo fatto meglio con le big rispetto che con le squadre di bassa classifica: all’andata abbiamo battuto il Monza e il Catanzaro, io sono convinto che possiamo ripeterci».

Varas ha infine parlato delle squadre più forti della Serie B: «Il Venezia? Mi ha fatto una grandissima impressione: ci ha messo sotto per tutta la partita, giocando un calcio bellissimo. È primo meritatamente e il giocatore più forte che ho visto fino a questo momento sul campo è Yeboah. La più forte come organico, oltre al Venezia, secondo me è il Palermo, ma ci sarà una lotta fino alla fine per andare in Serie A».

