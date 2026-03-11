Monza verso il Palermo: allenamento differenziato per Hernani

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
file1 - 2026-03-11T121509.138

Il Monza continua la preparazione in vista della sfida di sabato contro il Palermo, valida per il campionato di Serie B. Questa mattina la formazione brianzola si è allenata presso il Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi – Monzello in una seduta aperta al pubblico, con diversi tifosi presenti sugli spalti per seguire il lavoro della squadra.

Secondo quanto riportato da MonzaGol, la sessione odierna ha visto un allenamento differenziato per Hernani. Il centrocampista brasiliano non ha lavorato con il resto del gruppo, svolgendo invece una parte della seduta a parte, come mostrato anche da una foto pubblicata dal portale.


Lo staff tecnico continuerà a monitorare le condizioni del giocatore nei prossimi giorni, in vista della partita contro il Palermo, appuntamento importante per il percorso dei brianzoli in campionato.

