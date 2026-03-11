Serie B, 30ª giornata: designazioni arbitrali. Doveri arbitrerà Monza-Palermo

La Serie B entra nella fase più calda della stagione e la 30ª giornata propone diversi incroci pesanti sia per la corsa alla promozione sia per la lotta salvezza. Sono state rese note le designazioni arbitrali del prossimo turno, con particolare attenzione allo scontro diretto tra Monza e Palermo, uno dei match più attesi del weekend.

La sfida dello U-Power Stadium, in programma sabato alle 17.15, sarà diretta da Doveri, arbitro di grande esperienza scelto per un confronto che potrebbe incidere in maniera significativa sugli equilibri della parte alta della classifica. I brianzoli difendono il secondo posto mentre i rosanero inseguono a breve distanza con l’obiettivo di agganciare i lombardi nella corsa alla promozione diretta.





Ad assistere Doveri ci saranno Colarossi e Cipressa, con Calzavara nel ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR opererà Camplone, assistito da Paganessi.

Il turno si aprirà venerdì 13 marzo alle 20.30 con l’anticipo tra Modena e Spezia, affidato alla direzione di Turrini, con Belsanti e Zezza come assistenti, D’Eusanio quarto uomo, Santoro al VAR e Del Giovane AVAR.

Il programma del sabato pomeriggio alle 15.00 prevede diverse gare in contemporanea. Bari-Reggiana sarà diretta da Pairetto (assistenti Luciani e Biffi, IV Arena, VAR Volpi, AVAR Ghersini).

Per Cesena-Frosinone è stato designato Massimi, con Mondin e Laghezza assistenti, Lovison quarto ufficiale, Meraviglia al VAR e Di Vuolo AVAR.

La sfida Empoli-Mantova sarà arbitrata da Marcenaro, assistito da Ceolin e Santarossa, con Zanotti quarto ufficiale, Cosso VAR e Prenna AVAR.

Per Juve Stabia-Carrarese la designazione è ricaduta su Tremolada, coadiuvato da Ricci e Pressato, con Leone quarto uomo, Mazzoleni VAR e Monaldi AVAR.

A dirigere Padova-Catanzaro sarà Ferrieri Caputi, con Garzelli e Pistarelli assistenti, Gavini quarto ufficiale, Rutella VAR e Paterna AVAR.

Oltre al big match di Monza, il sabato si chiuderà con Sampdoria-Venezia alle 19.30, gara affidata a Feliciani con Votta e Bitonti assistenti, Crezzini quarto ufficiale, Di Paolo VAR e Gualtieri AVAR.

La giornata si completerà domenica 15 marzo. Virtus Entella-Avellino (ore 15.00) sarà diretta da Perri, assistito da Galimberti e Zanellati, con Gianquinto quarto ufficiale, Baroni al VAR e Colombo AVAR.

Chiuderà il turno Südtirol-Pescara, in programma alle 17.15, con Allegretta designato come direttore di gara, Catallo ed Emmanuele assistenti, Di Marco quarto ufficiale, Prontera VAR e Nasca AVAR.

Un turno che si preannuncia decisivo, con diversi scontri diretti che potrebbero incidere in maniera significativa sulla classifica e sulle ambizioni delle squadre coinvolte.