Monza, allenamento a porte aperte verso il Palermo: pochi tifosi presenti a Monzello
Il Monza prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato contro il Palermo. Questa mattina la squadra brianzola si è allenata al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi – Monzello in una seduta aperta al pubblico.
Sugli spalti dell’impianto erano presenti meno di un centinaio di tifosi, accorsi per assistere all’allenamento mattutino della squadra guidata da Paolo Bianco a pochi giorni dal big match di Serie B contro i rosanero.
Nel corso della seduta il Monza ha svolto lavoro atletico e alcune esercitazioni con il pallone sotto gli occhi dei sostenitori biancorossi presenti a bordo campo.
La squadra brianzola continua così la preparazione in vista della sfida dello U-Power Stadium, dove sabato affronterà il Palermo in uno degli scontri diretti più importanti della stagione per la corsa alla promozione.