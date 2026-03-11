Carrarese, Calabrese guarda avanti dopo il Palermo: «Prestazione da squadra vera, ora servono punti»

La Carrarese archivia la sconfitta contro il Palermo e guarda con determinazione al prossimo ciclo di partite decisive. Come racconta Gianluca Bondielli su La Nazione, sabato a Castellammare di Stabia inizierà un nuovo trittico di gare ravvicinate per i toscani, che proseguirà mercoledì con la sfida interna contro la Sampdoria e si chiuderà domenica 22 marzo sul campo del Bari.

Nel racconto di Gianluca Bondielli su La Nazione, il difensore Nicolò Calabrese ha parlato attraverso i canali ufficiali del club analizzando il momento della squadra dopo l’ultima prestazione contro il Palermo.





«Siamo rammaricati per i risultati dell’ultimo periodo perché oltretutto in questa fase del campionato i punti pesano notevolmente ma uscire dal campo dopo prestazioni come quella contro il Palermo, seppur da sconfitti, deve renderci orgogliosi e ancor più consapevoli delle nostre qualità».

Come sottolinea Gianluca Bondielli su La Nazione, la gara contro i rosanero ha comunque lasciato segnali positivi alla squadra di Calabrese, che ha dimostrato di poter competere anche contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

«Abbiamo dimostrato di poter tenere testa ad una delle squadre più attrezzate del campionato, che lotta per obiettivi ben diversi dai nostri».

Nel racconto di Gianluca Bondielli su La Nazione, il difensore ha poi spostato l’attenzione sul finale di stagione, che vedrà la Carrarese impegnata in diversi scontri diretti decisivi per la classifica.

«Adesso affronteremo un rush finale con molteplici scontri diretti che ci vedono protagonisti: conosciamo l’importanza di ogni sfida che ci attenderà da qui alla fine della stagione».

Per Calabrese sarà fondamentale affrontare questo momento con lucidità ed equilibrio.

«Servirà calma, coraggio e maturità nel comprendere i momenti della gara, sempre consci dei potenziali pericoli, ma sono certo che continuando a lavorare con questa intensità e dedizione riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi».

Come evidenzia Gianluca Bondielli su La Nazione, la concentrazione della Carrarese è già rivolta alla prossima trasferta sul campo della Juve Stabia, una squadra che Calabrese considera tra le più interessanti del campionato.

«Ci stiamo preparando con estrema concentrazione alla sfida di sabato dove a Castellammare troveremo una Juve Stabia che, a parer mio, esprime un calcio di livello, tra i più belli della categoria».

La fiducia, però, non manca nello spogliatoio toscano.

«Ad ogni modo, sappiamo di poter dire la nostra e ce la metteremo tutta affinché possa rivelarsi la partita giusta per tornare a macinare punti».