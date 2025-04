Palermo, Pohjanpalo dopo il 5-3 al Sassuolo: «Vittoria speciale, dedicata ai tifosi e a mia figlia»

Joel Pohjanpalo è stato il grande protagonista della giornata al Renzo Barbera, trascinando il Palermo con una tripletta nella vittoria per 5-3 contro il Sassuolo. In sala stampa, l’attaccante finlandese ha raccontato le sue emozioni:

«È stata una grande vittoria contro una grande squadra che dedichiamo ai tifosi. È stato un momento speciale per me perché mia figlia compie un anno oggi e l’ho celebrata con questa fantastica tripletta».

Pohjanpalo ha poi elogiato il lavoro della squadra:

«Grande prestazione da parte di tutti. Giochiamo sempre per i tre punti e oggi ce l’abbiamo fatta. Non dobbiamo abbassare la concentrazione, dobbiamo pensare già alla sfida contro il Bari».

Un aneddoto simpatico ha riguardato anche il feeling con Brunori:

«Brunori voleva farmi fare il quarto gol, gli ho detto che doveva essere più egoista e calciare lui. C’è grande intesa tra di noi».

Sul clima del Renzo Barbera e il supporto dei tifosi:

«Per gli avversari è difficile giocare in un Barbera così. L’ho provato anch’io quando ero al Venezia. Per noi il pubblico è un punto di forza, è emozionante. Oggi siamo riusciti a portare a casa i tre punti ed è questo l’importante».

Infine, un commento sul suo rendimento nel finale di stagione:

«Non credo ci sia una ragione particolare per cui segno di più nell’ultima parte dell’anno. Entrare in sintonia con i compagni mi aiuta molto, così come la connessione con i tifosi, che mi hanno accolto benissimo. Anche il tempo passato con i compagni fuori dal campo rafforza il nostro rapporto e può fare la differenza».