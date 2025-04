Palermo-Sassuolo, Pohjanpalo: «Dobbiamo metterci alle spalle questa vittoria e pensare già al Bari»

Autore di una fantastica prestazione, condita da una tripletta, Joel Pohjanpalo ha parlato ai giornalisti presenti in zona mista nel post-partita di Palermo-Sassuolo.

Queste le sue dichiarazioni:

«Sono felicissimo di aver segnato tre gol, specialmente in casa e contro una squadra come il Sassuolo. Faccio i complimenti anche ai miei compagni, che sono stati fantastici. Oggi è stata una vittoria importante, come quella ottenuta contro la Salernitana, ma dobbiamo già mettercela alle spalle e pensare alla prossima gara contro il Bari, un’altra candidata ai playoff. Mi trovo molto bene a Palermo: ho ricevuto un’accoglienza importante da parte dei tifosi e sento il loro calore ogni volta che ci incontriamo. Queste belle sensazioni dobbiamo trasferirle in campo, anche in vista dei prossimi impegni».

Sui possibili rimpianti dopo una vittoria così pesante contro la capolista:

«Non dobbiamo rimpiangere il passato e ciò che è stato, ma guardare avanti. Sicuramente abbiamo commesso errori, come contro la Cremonese, ma adesso dobbiamo mantenere la concentrazione in vista della prossima gara».

Infine, un pensiero sul ricordo dedicato a Sara Campanella:

«Sono cose che non dovrebbero mai succedere e il tributo dello stadio è stato molto bello».