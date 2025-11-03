Palermo, Pierozzi nuovo goleador rosanero: l’esterno di Inzaghi che segna come un attaccante

Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Antonio La Rosa, racconta il momento d’oro di Niccolò Pierozzi, l’uomo simbolo del nuovo Palermo di Inzaghi. Il 24enne esterno toscano è diventato il protagonista della classifica marcatori rosanero: quattro reti stagionali, più di Pohjanpalo, e un ruolo sempre più determinante nello scacchiere tattico del tecnico piacentino.

Come evidenzia La Rosa sul Corriere dello Sport, Pierozzi non è un attaccante di ruolo ma un difensore con l’istinto del gol. Un profilo che riporta alla mente quello di Rispoli, ultimo esterno del Palermo capace di una doppietta in Serie B — nel febbraio 2018 contro l’Ascoli. La partita contro il Pescara ha sancito la sua “incoronazione”: due gol, un terzo annullato e un assist (il secondo stagionale) in una prova semplicemente perfetta. Con questa doppietta, Pierozzi ha già eguagliato il proprio record personale di gol in Serie B, stabilito con la Reggina nella stagione 2022/23, guarda caso proprio sotto la guida di Inzaghi.

Nell’approfondimento di Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, emerge chiaramente il “fattore Pippo”. Tra tecnico e giocatore c’è un legame forte, cementato dalle esperienze condivise alla Reggina e poi alla Salernitana. Inzaghi conosce Pierozzi a fondo, sa come valorizzarne l’esuberanza fisica e la capacità di inserimento, mentre Niccolò ricambia con fiducia e prestazioni di livello. La sua duttilità tattica è un’arma preziosa: può agire sulla fascia destra, adattarsi a sinistra e persino arretrare come braccetto in una difesa a tre.

Il Corriere dello Sport sottolinea come il suo rendimento sia frutto anche della nuova collocazione tattica, da esterno destro a tutta fascia, che gli consente di sfruttare al massimo le proprie qualità offensive. Contro il Pescara, come già accaduto contro la Reggiana, Pierozzi ha lasciato il segno in entrambe le fasi, dimostrando una crescita continua e una fiducia ritrovata.

Infine, Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport ricorda come il club di viale del Fante abbia creduto fortemente in lui: acquistato a titolo definitivo dalla Fiorentina nel luglio 2024 per circa un milione di euro, con percentuale sulla futura rivendita, e legato al Palermo fino al 2028. Dopo anni di prestiti, Pierozzi sembra aver trovato la sua dimensione ideale. E i numeri lo confermano: da esterno a goleador, il nuovo Palermo di Inzaghi ha trovato un protagonista inatteso ma indispensabile.