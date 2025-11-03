Corriere dello Sport: “Palermo, Gomes rischia un lungo stop. Oggi gli esami”

C’è apprensione in casa Palermo per le condizioni di Claudio Gomes, uscito anzitempo dal campo a causa di una lussazione alla spalla. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il centrocampista francese — capitano di giornata e già protagonista di un avvio di stagione sfortunato — si sottoporrà oggi agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Il timore, scrive ancora il Corriere dello Sport, è di dover rinunciare a lui per oltre un mese: un’assenza che peserebbe non poco, visto il suo ruolo centrale nell’equilibrio tattico della mediana disegnata da Inzaghi.

Ma in una serata ricca di emozioni, arrivano anche segnali incoraggianti. Tra le note liete evidenziate da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport c’è il ritorno di Bani, autentico leader della retroguardia, la cui assenza si era fatta sentire (solo un punto in tre gare senza di lui). Ancora più importante, però, è il ritorno al gol di Matteo Brunori, che si sblocca dopo quasi sei mesi: non segnava dal 9 maggio scorso, quando realizzò una doppietta contro il Frosinone.

Il gol — sottolinea Vannini nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport — è stato una vera gemma di costruzione offensiva: tre tocchi in velocità tra Augello, Pohjanpalo e la conclusione precisa di Brunori. Con questa rete, l’attaccante rosanero raggiunge quota 76 gol complessivi con la maglia del Palermo, a sole cinque lunghezze dal recordman assoluto Miccoli (81 totali). Limitandosi alle marcature in campionato, lo scarto è minimo: 74 a 73.

Adesso, tocca proprio a Pohjanpalo, che non segna da quattro partite ma continua a distinguersi per generosità e intelligenza tattica. Come ricorda ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il finlandese ha servito due assist decisivi contro il Pescara: il passaggio per la rete di Brunori e la sponda di petto per il gol d’apertura di Pierozzi.

Un Palermo, dunque, che ritrova fiducia, gol e riferimenti fondamentali in campo. Ma le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dell’infortunio di Gomes, pedina essenziale nello scacchiere di Inzaghi.