Palermo, in B l’ultima cinquina al Catania ben 22 anni fa

Una serata di festa e numeri da storia recente. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo non segnava cinque gol al “Barbera” dallo scorso aprile, quando superò il Sassuolo con un pirotecnico 5-3. Ma per ritrovare un punteggio così netto bisogna tornare indietro di parecchi anni: l’ultimo 5-0 risale al febbraio 2022, in Serie C, contro la Turris. Anche allora, tra i marcatori, c’era Matteo Brunori, che oggi come allora ha messo la firma su una serata perfetta.

In Serie B, evidenzia ancora il Corriere dello Sport, un risultato del genere mancava addirittura da ventidue anni. Era la stagione 2003/04, quella del ritorno in Serie A, e il Palermo travolse il Catania in un derby rimasto nella memoria dei tifosi, grazie ai gol di Biava e Toni. Curiosamente, proprio Biava e Toni erano presenti sabato in tribuna per celebrare l’anniversario della fondazione del club, testimoni diretti di una nuova impresa sportiva.

L’articolo di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea anche l’entusiasmo contagioso del pubblico. Al “Barbera” erano presenti 27.000 spettatori, più di quanti se ne erano visti nel turno infrasettimanale contro il Monza, nonostante la pesante sconfitta di quella gara. Un segnale di fedeltà e partecipazione straordinaria, che conferma l’amore incondizionato dei tifosi rosanero.

Come riporta ancora Vannini per il Corriere dello Sport, i numeri parlano chiaro: 215.000 presenze complessive in 7 gare casalinghe, con una media superiore ai 30.000 spettatori a partita. Dati che rendono il Palermo una delle piazze più seguite dell’intero campionato cadetto.

Ora il “Barbera” si prepara a un mese di silenzio: tra la sosta e due trasferte consecutive, la squadra di Inzaghi tornerà davanti al proprio pubblico solo il 29 novembre, contro la Carrarese. Fino ad allora, resta il ricordo di una notte perfetta, da grande Palermo.