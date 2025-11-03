Giornale di Sicilia: “Palermo, terza volta con 5 reti dell’era City”

Il Giornale di Sicilia, con la firma di Alessandro Arena, racconta la serata spettacolare vissuta al “Barbera”, dove il Palermo ha travolto il Pescara con un netto 5-0. Dopo un primo quarto d’ora equilibrato, i rosanero hanno inserito il turbo e dominato la partita, approfittando anche dell’atteggiamento troppo arrendevole degli abruzzesi nella ripresa. Un trionfo che ha riacceso l’entusiasmo sugli spalti, in un clima di festa iniziato già nel prepartita e proseguito sul campo.

Come evidenzia Arena sul Giornale di Sicilia, si tratta della terza cinquina nell’era City Football Group, dopo quelle inflitte al Modena (5-2, marzo 2023) e al Sassuolo (5-3, aprile 2025). Per ritrovare un successo così ampio senza subire reti bisogna invece tornare al febbraio 2022, quando il Palermo superò la Turris in Serie C, mentre in Serie B un 5-0 mancava addirittura dal celebre derby con il Catania dell’aprile 2004.

Dopo quella storica goleada agli etnei — preludio al ritorno in Serie A — il Palermo ne ha collezionate altre quattordici in vent’anni, tutte al “Barbera”. Come ricorda ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, due sono arrivate in Coppa Italia (contro Bari nel 2005/06 e Virtus Francavilla nel 2017/18), sei in Serie A (tra cui i memorabili 5-3 al Catania nel 2006/07 e al Genoa nel 2011/12, e il 5-0 al Cagliari nel 2014/15), una in Serie D (6-0 al Corigliano nel 2019/20), due in Serie C (5-0 alla Turris e 5-2 al Taranto nel 2021/22) e, infine, le tre in Serie B già citate.

Il risultato di sabato — sottolinea il Giornale di Sicilia — è stato una vera iniezione di fiducia per il gruppo di Inzaghi, reduce da due partite deludenti contro Catanzaro e Monza. Finora, in questa stagione, il Palermo non era mai andato oltre i due gol in una singola partita, ma contro il Pescara ha segnato quattro reti in un solo tempo, ritrovando quella forza offensiva che si era affievolita nelle ultime settimane, con un digiuno di 261 minuti tra la rete di Segre al Modena e l’1-0 firmato da Pierozzi.

Ora, scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida sarà mantenere lo stesso spirito nelle prossime gare, indipendentemente dal livello dell’avversario. Perché un Palermo così propositivo e cinico è un Palermo che può sognare in grande.