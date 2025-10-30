Palermo-Pescara, già 23.574 presenze al “Barbera” per la festa dei 125 anni

Il “Renzo Barbera” si prepara a colorarsi di rosanero per la sfida di sabato alle 19:30 tra Palermo e Pescara, valida per l’undicesima giornata di Serie B e per la celebrazione dei 125 anni del club.

Sui propri canali ufficiali, il Palermo FC ha comunicato che le presenze allo stadio hanno già raggiunto quota 23.574, un numero che testimonia l’entusiasmo e la partecipazione dei tifosi in vista di una serata simbolica per la storia rosanero.

Nel post diffuso dal club si legge: «Palermo-Pescara: siamo a quota 23.574 cuori rosanero. Continuiamo a riempire il Barbera».

Il club invita inoltre i tifosi a presentarsi con anticipo ai cancelli per agevolare le operazioni di accesso e ridurre i tempi d’attesa, vista l’affluenza prevista per un evento che unirà sport, passione e storia.