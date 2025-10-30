Palermo-Pescara, già 23.574 presenze al “Barbera” per la festa dei 125 anni

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Il “Renzo Barbera” si prepara a colorarsi di rosanero per la sfida di sabato alle 19:30 tra Palermo e Pescara, valida per l’undicesima giornata di Serie B e per la celebrazione dei 125 anni del club.

Sui propri canali ufficiali, il Palermo FC ha comunicato che le presenze allo stadio hanno già raggiunto quota 23.574, un numero che testimonia l’entusiasmo e la partecipazione dei tifosi in vista di una serata simbolica per la storia rosanero.

Nel post diffuso dal club si legge: «Palermo-Pescara: siamo a quota 23.574 cuori rosanero. Continuiamo a riempire il Barbera».

Il club invita inoltre i tifosi a presentarsi con anticipo ai cancelli per agevolare le operazioni di accesso e ridurre i tempi d’attesa, vista l’affluenza prevista per un evento che unirà sport, passione e storia.

Ultimissime

Palermo-Pescara, già 23.574 presenze al “Barbera” per la festa dei 125 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Palermo-Pescara, sabato sera di bel tempo al “Barbera”: clima mite per la sfida delle 19:30

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Palermo nettamente favorito contro il Pescara: le quote dei principali bookmaker

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Pescara: «Corona si sta meritando spazio. Critiche? Non le leggo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Pescara: «Palumbo dà imprevedibilità, Brunori ha sempre avuto la sua occasione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025