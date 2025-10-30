Palermo-Pescara, sabato sera di bel tempo al “Barbera”: clima mite per la sfida delle 19:30

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Buone notizie per i tifosi che sabato sera affolleranno gli spalti del “Renzo Barbera” per la sfida tra Palermo e Pescara (calcio d’inizio alle 19:30), valida per l’undicesima giornata di Serie B e per i 125 anni del club rosanero.

Secondo le ultime previsioni meteo, la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature comprese tra i 18 e i 22 gradi. Nel pomeriggio prevarranno le schiarite, mentre in serata — durante e dopo la partita — il clima resterà mite e stabile.

Alle 19:30 sono previsti circa 20 gradi, con venti deboli da Sud-Sudovest (4-5 km/h) e visibilità ottima. Nessuna pioggia in vista e umidità moderata: una serata ideale per spingere la squadra di Filippo Inzaghi verso il riscatto dopo le due sconfitte consecutive.

