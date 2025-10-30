Palermo nettamente favorito contro il Pescara: le quote dei principali bookmaker

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Alla vigilia di Palermo-Pescara, valida per l’undicesima giornata di Serie B, i principali bookmaker non hanno dubbi: i rosanero di Filippo Inzaghi sono nettamente favoriti per il successo al “Renzo Barbera”.

Ecco nel dettaglio le quote 1X2 proposte dalle principali piattaforme di scommesse:

Bet365: vittoria Palermo 1.42 – pareggio 4.75 – vittoria Pescara 6.50

SNAI: 1.40 – 4.75 – 6.75

Marathon: 1.42 – 4.70 – 7.00

LeoVegas: 1.38 – 4.40 – 7.00

AdmiralBet: 1.40 – 4.55 – 6.80

Lottomatica: 1.40 – 4.85 – 6.75

NetBet: 1.40 – 4.75 – 7.50

888sport: 1.37 – 4.30 – 6.75

Betfair: 1.36 – 4.60 – 8.00

Il Palermo oscilla quindi tra 1.36 e 1.42, confermandosi come una delle squadre più favorite di giornata. Il pareggio si attesta tra 4.30 e 4.85, mentre la vittoria esterna del Pescara viene ritenuta un’ipotesi remota, con una quota che può arrivare fino a 8.00 su Betfair.

Un segnale chiaro della fiducia riposta nei rosanero, chiamati a tornare al successo dopo due sconfitte consecutive e a festeggiare i 125 anni di storia davanti al pubblico del “Barbera”.

