Palermo nettamente favorito contro il Pescara: le quote dei principali bookmaker
Alla vigilia di Palermo-Pescara, valida per l’undicesima giornata di Serie B, i principali bookmaker non hanno dubbi: i rosanero di Filippo Inzaghi sono nettamente favoriti per il successo al “Renzo Barbera”.
Ecco nel dettaglio le quote 1X2 proposte dalle principali piattaforme di scommesse:
Bet365: vittoria Palermo 1.42 – pareggio 4.75 – vittoria Pescara 6.50
SNAI: 1.40 – 4.75 – 6.75
Marathon: 1.42 – 4.70 – 7.00
LeoVegas: 1.38 – 4.40 – 7.00
AdmiralBet: 1.40 – 4.55 – 6.80
Lottomatica: 1.40 – 4.85 – 6.75
NetBet: 1.40 – 4.75 – 7.50
888sport: 1.37 – 4.30 – 6.75
Betfair: 1.36 – 4.60 – 8.00
Il Palermo oscilla quindi tra 1.36 e 1.42, confermandosi come una delle squadre più favorite di giornata. Il pareggio si attesta tra 4.30 e 4.85, mentre la vittoria esterna del Pescara viene ritenuta un’ipotesi remota, con una quota che può arrivare fino a 8.00 su Betfair.
Un segnale chiaro della fiducia riposta nei rosanero, chiamati a tornare al successo dopo due sconfitte consecutive e a festeggiare i 125 anni di storia davanti al pubblico del “Barbera”.