Inzaghi presenta Palermo-Pescara: «Corona si sta meritando spazio. Critiche? Non le leggo»

«Corona sta entrando bene e si sta meritando spazio. Se continua così può prendersi il posto da titolare».

Alla vigilia di Palermo-Pescara, dal centro sportivo di Torretta, Filippo Inzaghi ha parlato del giovane attaccante rosanero, protagonista di buoni ingressi nelle ultime gare: «Corona sta meritando di entrare per primo, io guardo il campo e quello che si dà. Merita questa possibilità, anche se non è semplice da mettere in pratica».

Il tecnico ha poi risposto a chi gli ha ricordato che il Palermo non rimonta una partita dal 2023: «Pensiamo al presente. Non si diventa grandi dall’oggi al domani, senza rimpianti e senza cercare scorciatoie. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più. Le critiche? Non le leggo».