Inzaghi presenta Palermo-Pescara: «Palumbo dà imprevedibilità, Brunori ha sempre avuto la sua occasione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

«Quando hai in campo un giocatore come Palumbo hai più imprevedibilità e qualità: ho preferito fargliene fare due e farlo entrare in un’altra. Valuterò i più freschi. I cinque cambi devono cambiarci la gara».

Così Filippo Inzaghi, intervenuto dal centro sportivo di Torretta, ha parlato alla vigilia di Palermo-Pescara, sottolineando l’importanza della gestione delle energie e il contributo dei singoli.

Il tecnico rosanero ha poi risposto a una domanda su Brunori: «Tutti hanno avuto la possibilità di giocare, anche Brunori. È una domanda che mi lascia basito. Siamo pagati per fare delle scelte».

Inzaghi ha ribadito la necessità di concentrarsi sul lavoro e sulla crescita del gruppo: «Non sono soddisfatto quando perdo, non dormo la notte e sto male. Bisogna analizzare bene le partite, sono state due gare diverse e quello che abbiamo fatto non basta. Per alimentare il nostro sogno dobbiamo fare di più, ma il bello del calcio è anche questo. Possiamo arrivare tra le prime due, serve lavoro, dedizione e impegno per tornare dove meritiamo».

