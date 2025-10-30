Inzaghi presenta Palermo-Pescara: «Dobbiamo servire meglio gli attaccanti. Le sconfitte devono rafforzarci»

«Corona non ha mai avuto la possibilità di sbloccarsi. Gli attaccanti dobbiamo servirli meglio, ma anche loro devono muoversi meglio. Dobbiamo fare tutti un po’ meglio. Torneranno a fare i gol che hanno sempre fatto».

Così Filippo Inzaghi, dal centro sportivo di Torretta, ha parlato alla vigilia di Palermo-Pescara, soffermandosi sul rendimento offensivo e sul momento della squadra dopo le ultime due sconfitte.

Il tecnico rosanero, che ha utilizzato Vasic e Brunori sulla trequarti per cambiare ritmo durante la gara col Monza, ha precisato che non intende stravolgere l’assetto tattico: «Qualcuno fresco ci sarà, ma non cambierò troppo. Stiamo bene e dobbiamo ripartire».

Poi, un pensiero sul significato della reazione: «Non sono soddisfatto quando perdo, non dormo la notte e sto male. Quando si perde bisogna analizzare le partite. Deve essere stata un’occasione per capire che ciò che abbiamo fatto non basta. Per alimentare il nostro sogno dobbiamo fare tutti qualcosa in più. Mancano tante partite e dobbiamo stare sereni».