Inzaghi presenta Palermo-Pescara: «Serve ritrovare la pressione alta. Bani è pronto a rientrare»

«Chiedo tantissimo a questa squadra. Non abbiamo problemi fisici ma dobbiamo tornare a pressare forti sulla palla come nelle prime otto gare. Sono molto fiducioso. Ho passato momenti difficili. Abbiamo preso quattro gol in due partite dopo averne presi gli stessi nelle prime otto».

Così Filippo Inzaghi, intervenuto dal centro sportivo di Torretta, ha commentato il momento del Palermo alla vigilia della sfida contro il Pescara, sottolineando la necessità di ritrovare l’intensità e la compattezza mostrate a inizio stagione.

Il tecnico rosanero ha poi parlato del rientro di Bani e della gestione difensiva: «Bani è pronto. L’avrei fatto giocare se fossimo stati a fine campionato. Rientrerà col Pescara anche se Peda ha fatto bene. Pierozzi può giocare sia esterno che braccetto. Abbiamo Bereszynski che ha qualità ed è un capitano. Sabato c’è da festeggiare il nostro compleanno e dobbiamo tornare a fare ciò che facevamo prima».