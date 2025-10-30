Mantova, UFFICIALE: Rinaudo è il nuovo direttore sportivo

È arrivata in queste ore l’ufficialità da parte del Mantova: l’ex rosa Leandro Rinaudo sarà il nuovo direttore sportivo dei biancorossi. Ha comunicarlo è il club lombardo attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali.

Di seguito la nota del club:

“Mantova 1911 annuncia di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Leandro Rinaudo.

Siciliano classe 1983, da calciatore Rinaudo ha vestito, tra le altre, le maglie di Napoli e Juventus. Appese le scarpette al chiodo ha intrapreso la carriera da direttore sportivo assumendo gli incarichi di Responsabile dell’Area Tecnica di Venezia, Cremonese e Palermo.

Mantova 1911 annuncia che Leandro Rinaudo si avvarrà della collaborazione di Erjon Bogdani. L’ex attaccante della nazionale albanese, classe 1977, in Italia ha militato tra le fila di Siena, Chievo, Livorno e Cesena in serie A. ”