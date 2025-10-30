Palermo, il campetto di Piazza Magione si illumina di rosa: il Pink Spot n°8 brilla alla Kalsa

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Il viaggio dei Pink Spot fa tappa alla Kalsa, dove il campetto di Piazza Magione si illumina di rosa per diventare il Pink Spot n°8. Un luogo simbolico per la città di Palermo, che brilla in onore dei 125 anni di storia del club rosanero.

Di seguito il messaggio del club:
“🩷 Pink Spot n°8📍Campetto di Piazza Magione. La Kalsa viene fondata dagli arabi oltre mille anni fa e arriva fino ad oggi mischiando culture e tradizioni. Ma soprattutto storie. Come quella del campetto alla Magione, nell’area dove un tempo giocarono i bambini Falcone e Borsellino, e che presto tornerà come nuovo, grazie al progetto Palermo in the Community del Palermo, in collaborazione con il Comune di Palermo e le associazioni del territorio. Perché dove rotola un pallone i sogni dei più piccoli possono diventare grandi.”

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

Ultimissime

Palermo, il campetto di Piazza Magione si illumina di rosa: il Pink Spot n°8 brilla alla Kalsa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Mantova, UFFICIALE: Rinaudo è il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Palermo-Pescara, già 23.574 presenze al “Barbera” per la festa dei 125 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Palermo-Pescara, sabato sera di bel tempo al “Barbera”: clima mite per la sfida delle 19:30

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Palermo nettamente favorito contro il Pescara: le quote dei principali bookmaker

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025