Palermo, il campetto di Piazza Magione si illumina di rosa: il Pink Spot n°8 brilla alla Kalsa

Il viaggio dei Pink Spot fa tappa alla Kalsa, dove il campetto di Piazza Magione si illumina di rosa per diventare il Pink Spot n°8. Un luogo simbolico per la città di Palermo, che brilla in onore dei 125 anni di storia del club rosanero.

Di seguito il messaggio del club:

“🩷 Pink Spot n°8📍Campetto di Piazza Magione. La Kalsa viene fondata dagli arabi oltre mille anni fa e arriva fino ad oggi mischiando culture e tradizioni. Ma soprattutto storie. Come quella del campetto alla Magione, nell’area dove un tempo giocarono i bambini Falcone e Borsellino, e che presto tornerà come nuovo, grazie al progetto Palermo in the Community del Palermo, in collaborazione con il Comune di Palermo e le associazioni del territorio. Perché dove rotola un pallone i sogni dei più piccoli possono diventare grandi.”

