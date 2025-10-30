Carrarese, Calabro presente il match contro il Frosinone: «Partita molto difficile, servirà la perfezione»

CARRARA – In vista del match di Sabato alle ore 15 contro il Frosinone, ha presentato in conferenza stampa il match l’allenatore della Carrarese Antonio Calabro, analizzando l’avversario che si troveranno davanti.

«Il Frosinone ha un’identità ben chiara e una rosa di livello, ricca di giocatori esperti e di qualità – ha dichiarato -. Quest’anno sono allenati da un grande allenatore, che sa come motivare una squadra reduce da una stagione deludente, e i risultati lo stanno dimostrando. Sabato affronteremo una squadra abile nelle ripartenze, con giocatori capaci di ribaltare il campo in poco tempo e forti nei duelli»

Calabro ha poi aggiunto: «Sono è una squadra rapida in tutte le fasi di gioco, che non ti lascia la possibilità di giocare, poiché sa chiudere sempre con grande attenzione gli spazi, ed è per questo che servirà una Carrarese vicina alla perfezione se vogliamo portare a casa punti.

E su cosa serve per portare a casa il risultato non ha dubbi: «Dovremmo essere tutti concentrati, svegli e reattivi sempre nell’arco dei novanta minuti, consapevoli di giocare una partita che presenta un alto coefficiente di difficoltà»