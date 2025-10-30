Palermo-Pescara: il programma della serata dei 125 anni rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Tutto pronto per la serata dei festeggiamenti per i 125 anni di storia rosanero, in programma per Sabato allo Stadio “Renzo Barbera” in occasione del match tra Palermo e Pescara.

Come comunicato dal club attraverso i proprio canali, le celebrazioni inizieranno alle ore 18 con una cerimonia in onore del compleanno del club. A seguire ci sarà il light show, con poi spazio al bentornato alle legends rosanero. Infine, il Dj Set di Radio Italia, con calcio di inizio del match previsto per le ore 19.30

Questo il messaggio del club:

“125 anni di storia, di passione, di appartenenza. Quella dell’1 novembre non sarà una giornata qualunque.
Sarà la nostra giornata. E dalle 18:00 un pre-partita da non perdere con le nostre Legends e tantissime altre sorprese 👀”

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

