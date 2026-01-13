Corriere dello Sport: “Palermo, rimpianti e certezze”

Un pareggio che lascia scorie pesanti e apre interrogativi profondi. Il Palermo esce dal “Martelli” di Mantova con un punto che sa di occasione mancata, un risultato che brucia soprattutto per come è maturato. Come sottolinea Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il gol incassato al 95’ non può essere liquidato come semplice casualità, ma è il segnale di limiti ancora presenti in una squadra che ambisce al salto di qualità.

Il Palermo, quarto in classifica e a quattro lunghezze dal secondo posto, ha dato l’impressione di avere la partita in controllo, salvo poi smarrire lucidità e attenzione nel momento decisivo. Antonio La Rosa, analizzando la gara sul Corriere dello Sport, evidenzia come alla squadra di Pippo Inzaghi manchino ancora cinismo sotto porta, cattiveria agonistica e fiuto del pericolo, ingredienti indispensabili per completare il processo di crescita.

Al netto di alcune sbavature individuali — come l’errore di Joronen sul sinistro da fuori area di Marras — i rosanero hanno pagato l’unico tiro in porta concesso nel secondo tempo. Un dettaglio che pesa come un macigno e che, come rimarca ancora Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, racconta di una squadra solida nell’impianto di gioco ma non ancora definitiva nella gestione dei momenti chiave.

La partita aveva comunque offerto segnali incoraggianti. La rete di Ceccaroni, la prima in campionato per il numero 32, è arrivata al termine di un’azione verticale che conferma la capacità del Palermo di rendersi pericoloso anche con i difensori. Positiva anche la scelta iniziale di Vasic al posto di Le Douaron: l’italo-serbo ha firmato l’assist e messo in difficoltà la difesa virgiliana con strappi continui, come sottolinea Antonio La Rosa nel suo commento sul Corriere dello Sport. Resta però l’errore a inizio ripresa, quando lo stesso Vasic ha sprecato una chance favorevole.

Il bilancio finale restituisce l’immagine di una squadra incompiuta. Il Palermo risponde alle idee di Inzaghi, ha identità e numeri importanti — settimo risultato utile consecutivo e migliore difesa del campionato al giro di boa — ma convive con contraddizioni evidenti. Otto trasferte di fila con almeno un gol subito e due vantaggi consecutivi sciupati nel finale raccontano, come conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, di una crescita ancora da rifinire nei dettagli.